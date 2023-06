Milan-Verona, chi potrebbe giocare e dove vederla in tv

Stavolta sarà il Milan che potrebbe essere fatale all’Hellas Verona, che arriva a San Siro a caccia disperata di quella vittoria che potrebbe voler dire un’altra stagione in Serie A. A parte l’ironia di questo incrocio mai banale per chi ha il sangue rossonero, l’undici di Pioli si presenta all’ultima passerella nel palcoscenico più prestigioso con la voglia di chiudere al meglio una stagione in chiaroscuro. Con la vittoria dell’Inter a Torino è evaporato anche il sogno di scippare ai cugini il terzo posto ma il Milan avrà voglia di festeggiare la qualificazione alla Champions e salutare il capopopolo di tante vittorie al meglio.

Ibrahimovic non sarà in campo mentre Rafael Leao vorrà festeggiare il sospirato rinnovo al meglio. L’Hellas dovrà invece puntare ai tre punti sperando che la Roma abbia superato la delusione in Europa League per fermare lo Spezia. Vediamo quindi come potrebbero giocare le due squadre e dove seguire l’ultima del Diavolo in diretta tv e streaming.

Come giocherà il Milan

A parte le memorie dolorose della “fatal Verona”, il Milan di solito non se la cava affatto male con gli scaligeri: dei 77 precedenti, i rossoneri hanno infilato 35 vittorie contro le 14 dei veneti. All’andata al Bentegodi servì una zampata di Tonali nel finale per garantire i tre punti agli uomini di Pioli dopo che l’autorete di Veloso era stata pareggiata da Gunter. Da quando può dedicarsi solo al campionato, però, il Milan ha vinto e convinto, staccando il biglietto per la Champions della prossima stagione con la vittoria allo Stadium contro la Juventus. Visto che l’infermeria è quasi vuota, visto che solo Bennacer ed Ibrahimovic non saranno a disposizione, Pioli avrà il lusso di poter scegliere il suo undici ideale, magari dando spazio a chi ha giocato meno ultimamente.

Il rischio di arrivare all’ultima partita di campionato scarichi mentalmente è ben presente nella mente di Pioli, che potrebbe quindi schierare il suo undici ideale, con solo qualche dubbio. A parte l’inamovibile Mike Maignan in porta, confermatissimi Calabria, Tomori e Theo Hernandez mentre unico dubbio al centro, dove Malick Thiaw dovrebbe spuntarla su Simon Kjaer. A centrocampo sulla mediana quasi sicuri Krunic e Tonali, come Brahim Diaz e un Leao fresco di rinnovo sulla trequarti. Unico dubbio su chi potrebbe fornire cross interessanti per Olivier Giroud: al momento Junior Messias sembrerebbe favorito su Alexis Saelemakers.

Come giocherà il Verona

A perseguitare il tecnico dell’Hellas alla vigilia della gara più importante del campionato, una statistica poco rassicurante: il suo Verona in questa stagione è riuscito a vincere solo una volta in trasferta, l’1-0 strappato al Lecce lo scorso 7 maggio. Quando una squadra ha infilato una serie di risultati così disastrosi lontano dalle mura amiche, 11 volte su 12 è finita in Serie B: l’unica ad evitare la retrocessione fu il Cagliari del 2013/14. Doversi giocare il tutto per tutto con un Milan che ora gioca sembra capace di divertirsi e divertire in campo non è certo il massimo.

Il Verona deve necessariamente puntare alla vittoria e sperare che una Roma col dente avvelenato riesca a fermare lo Spezia ma non arriva con la squadra al massimo. Parecchi dubbi di formazione e poche indiscrezioni alla vigilia per capire come scenderanno in campo gli scaligeri. Sulla fascia destra, possibile che al dinamismo del talentino Terraciano venga preferita l’esperienza di Faraoni. Impossibile sapere se Zaffaroni preferirà Miguel Veloso ad Abildgard mentre in avanti sembra quasi certo che Verde non ce la farà a partire dal primo minuto. Se Ngonge dovrebbe essere titolare fisso, Djuric potrebbe spuntarla su Gaich, nonostante l’argentino abbia appena segnato all’Empoli.

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Cabal, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Sulemana, Depaoli; Ngonge, Djuric. Allenatore: Marco Zaffaroni

Arbitro: Paolo Valeri (Sezione di Roma 2)

Dove vederla in tv

Milan-Verona, posticipo della 38a giornata del campionato di Serie A, prenderà il via alle 21 di domenica 4 giugno allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Come tutte le gare della domenica sera, verrà trasmessa in esclusiva su DAZN, preceduta da un ampio pre-partita che porterà poi al programma “Sunday Night Square”. L’unico modo per seguire il saluto dei rossoneri al proprio pubblico senza doversi preoccupare di problemi di connettività è essere abbonati a Sky ed avere attivato l’opzione Zona DAZN, che permetterà di vedere la partita via satellite sul canale 214.

Se, invece, non siete in casa, nessun problema: basterà andare sul sito ufficiale dell’emittente o installare l’app sul vostro smartphone o tablet e sarete a posto. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini mentre al commento, come al solito, ci sarà Massimo Gobbi. Buona partita a tutti!