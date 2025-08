Il tuffo, poi l'incidente: chi era il portiere Jeferson Merli morto annegato in Portogallo

Una tragedia ha colpito il mondo del calcio dilettantistico internazionale. Jeferson Merli, portiere brasiliano di 27 anni, è morto annegato nel fiume Homem, nel Parco Nazionale di Peneda-Gerês, nel nord-ovest del Portogallo. Il giovane si era tuffato per una nuotata insieme alla fidanzata, ma non è più riemerso.

L’allarme è scattato intorno alle 18, quando la compagna ha avvisato i soccorsi dopo aver perso di vista Merli in acqua. I vigili del fuoco si sono messi subito alla ricerca, ma il corpo è stato recuperato senza vita solo alcune ore dopo, intorno alle 21:30, presso la Praia Fluvial de Pereiro, una zona turistica situata a circa 30 chilometri da Braga.

Il cordoglio del club e della comunità brasiliana

Merli era tesserato con il Grupo Desportivo de Caldelas, squadra portoghese della quinta divisione nazionale. Il club ha diffuso un commosso messaggio sui social: “ Jeferson ci lascia non solo la sua dedizione in campo, ma anche l’amicizia, la professionalità e lo spirito di unità che lo hanno sempre contraddistinto. Il GD Caldelas non dimenticherà mai il suo impegno e il segno che ha lasciato in tutti noi. Riposa in pace .”

La notizia ha raggiunto anche il suo paese natale, Vista Alegre do Alto, nello stato di San Paolo, in Brasile. Il Comune ha ricordato Merli con parole di affetto e partecipazione: “ Anche lontano da casa, Jeferson ha sempre mantenuto forti legami con il nostro territorio. La sua prematura scomparsa è motivo di dolore per tutta la comunità .”

Una carriera costruita con determinazione

Originario della regione di Ribeirão Preto, Merli aveva iniziato la sua carriera nel Mato Grosso do Sul, con la maglia dell’Uniao. Nel 2019 aveva lasciato il Brasile per tentare la carriera in Europa. Prima in Spagna, poi in Portogallo, il giovane portiere era riuscito a vivere di calcio, militando dal 2024 nel GD Caldelas, squadra della A.F. Braga 1ª Divisão – Serie B.

Aveva rinnovato il contratto proprio a luglio, dimostrando di voler continuare il suo percorso sportivo con determinazione. Il sogno si è peròin modo drammatico, in un pomeriggio d’estate che doveva essere di svago.