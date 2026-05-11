Il Napoli cade a sorpresa contro il Bologna: Rowe gela il Maradona nel recupero

Il Bologna espugna 3-2 il Maradona e rovina i piani Champions del Napoli. La squadra di Conte resta a 70 punti e deve attendere il prossimo turno per ottenere la qualificazione aritmetica nell’Europa che conta. Servirà una vittoria in trasferta contro il Pisa, già retrocesso. Il successo consente ai felsinei di superare la Lazio e portarsi all’ottavo posto. Meglio il Bologna nel primo tempo. La squadra di Italiano passa in vantaggio al 9’ con un gran gol di Federico Bernardeschi poi subito dopo colpisce la traversa con Miranda. I rossoblù trovano il raddoppio al 34’ grazie al rigore di Riccardo Orsolini. Gli azzurri reagiscono e accorciano le distanze con Giovanni Di Lorenzo nel recupero della prima frazione. Nella ripresa è un altro Napoli. Al 49’ arriva il pari di Alisson Santos. Gli azzurri aumentano il forcing, sfruttando un calo evidente del Bologna. In pieno recupero Jonathan Rowe decide la partita con una spettacolare sforbiciata, sulla respinta di Milinkovic-Savic

La partita

Il Bologna approccia bene il match e passa in vantaggio al primo affondo. Al 9’ Bernardeschi scambia con Miranda sulla sinistra e lascia partire un tiro, che sorprende Milinkovic-Savic, rimasto immobile. I rossoblù insistono. Al 12’ dopo un batti e ribatti, va alla conclusione Miranda, che centra la traversa. Gli azzurri provano a reagire, affidandosi alla velocità di Alisson Santos, sempre pericoloso quando parte palla al piede. Al 30’ il Napoli va vicino al pareggio. Sugli sviluppi di un corner, McTominay stacca di testa con il pallone che esce fuori di pochissimo. Al 33’ Di Lorenza scalcia Miranda, che lo anticipa in area. Piccinini lascia prima correre poi richiamato al Var, concede il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Orsolini, che incrocia col sinistro. Milinkovic-Savic intuisce senza intercettare la sfera.

Nel recupero accorcia le distanze il Napoli. Sponda di Hojlund in area, un rimpallo favorisce Di Lorenzo, che insacca da pochi passi. Il primo tempo finisce col Bologna avanti 2-1.

Secondo tempo che inizia subito il Napoli in attacco. Da un calcio d’angolo, Di Lorenzo anticipa tutti di testa sul primo palo, pallone fuori. Al 49’ arriva il pareggio degli azzurri. Hojlund fa da boa per Alisson Santos, che di prima intenzione manda alle spalle di Pessina. Prosegue il forcing del Napoli. Al 69’ Gutierrez mette in pallone velenoso in mezzo, Pessina anticipa Hojlund di un soffio. I rossoblù non riescono più a ripartire. Al 72’ ci prova da fuori area Rrahmani senza trovare lo specchio. Nell’ultimo quarto d’ora calano i ritmi. La squadra di Italiano prova ad uscire fuori grazie alla freschezza del neo entrato Rowe. Proprio il calciatore inglese decide la partita. Al 93’ gran tiro di Miranda, respinge Milinkovic-Savic. Sulla ribattuta, Rowe si esibisce in una rovesciata acrobatica che gela il Maradona.

Il tabellino

NAPOLI (3-4-2-1) - Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano (85’ Spinazzola), Lobotka (76’ Gilmour), McTominay, Gutierrez (87’ Mazzocchi); Giovane (77’ Elmas), Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

BOLOGNA (4-3-3) - Pessina; Joao Mario (64’ Zortea), Helland (83’ Heggem), Lucumì, Miranda; Ferguson (81’ Sohm), Freuler, Pobega (82’ Moro); Orsolini, Castro, Bernardeschi (73’ Rowe). Allenatore: Vincenzo Italiano

Marcatori: Bernardeschi (B) 10’, Orsolini (B) 34’ (rigore), Di Lorenzo (N) 45+2’, Alisson Santos 49’

id="docs-internal-guid-c08e8a98-7fff-26a7-6885-e4b2d552eb18">Ammoniti: Joao Mario (B), Bernardeschi (B), Helland (B), Lucumì (B), Politano (N)

Arbitro: Marco Piccinini (Forlì)