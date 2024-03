Napoli, De Laurentiis pronto al ricorso contro la Juventus per il mondiale per club

Aurelio De Laurentiis, come al suo solito, ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. Nel corso del Business Football Summit del Financial Times, a Londra, il patron del Napoli ha sganciato una "bomba" sulla Juventus per quanto riguarda la prossima edizione allargata del mondiale per club: "Mi spiace per loro, che sono stati punti dalla Uefa ed estromessi dalle coppe: se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andare noi al Mondiale per club. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club".

Dalle parole ai fatti

Il numero uno del club azzurro, però, starebbe pensando di passare dalle parole ai fatti. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, il Napoli sarebbe già a lavoro per presentare un'istanza per far estromettere la Juventus dal nuovo format che prenderà il via proprio nel 2025. Quest'azione, però, potrebbe congelarsi se il Napoli dovesse brillare nel proprio percorso in Champions League raggiungendo la Juventus nel ranking UEFA e magari sorpassandola. La squadra di Calzona per far sì che si verifichi questa eventualità, dovrà vincere il ritorno degli ottavi di finale controi Barcellona di Xavi ed eventualmente un altro successo ai quarti di finale, tra andata e ritorno, anche se cercare di andare avanti il più possibile magari raggiungendo la semifinale eviterebbe così di dover fare calcoli.

Una stagione difficile

Fino a questo momento la stagione del Napoli è da considerarsi negativa. Da campioni d'Italia, infatti, gli azzurri sono attualmente noni in classifica, a meno 29 dall'Inter di Simone Inzaghi capolista e a meno otto dalla zona Champions, con il Bologna di Thiago Motta attualmente quarto. In Coppa Italia gli azzurri sono stati eliminati, mentre la Supercoppa italiana è stata persa in finale contro l'Inter. Dopo Rudi Garcia è arrivato Walter Mazzarri ma la situazione non è cambiata, anzi è forse peggiorata. Con l'arrivo di Calzona sono arrivati due pareggi, uno in Champions e uno in campionato ma anche una vittoria rotonda, rotondissima contro il Sassuolo nel recupero di campionato disputato lo scorso mercoledì 28 febbraio.

Non sarà facile strappare il pass per i quarti di finale di Champions League visto che l'1-1 della sfida d'andata contro il Barcellona ha lasciato ancora tutto in bilico, con i blaugrana che partono leggermente favorito se non altro perché giocheranno davanti al loro pubblico al Camp Nou. Vincere vorrebbe dire dare un senso ad una stagione avida, avara di emozioni fino a questo momento con la storia del mondiale per club 2025 che è nei pensieri di Aurelio De Laurentiis.