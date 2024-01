Il Napoli stende la Salernitana al 96' e vince il derby campano

Finisce 2-1 per il Napoli di Walter Mazzarri il derby campano contro la sfortunata Salernitana di Filippo Inzaghi. Al best gol di Antonio Candreva, una perla da fuori area con un tiro a giro che si è andato ad insaccare all'incrocio dei pali, hanno risposto Matteo Politano, in pieno recupero del primo tempo, sul calcio di rigore per un fallo di Fazio su Simeone rivisto all'on field review dall'arbitro Marinelli e al 96' con la rete decisiva in mischia di Rrahmani. La sfida del Maradona è stata tirata ed equilibrata dal primo all'ultimo minuto e forse, per quanto visto in campo, il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. La vittoria del Napoli è preziosa sia in termini di classifica, visto che sale a quota 31 punti, a meno due dalla Fiorentina quarta, ma anche in termini di morale dato che questi tre punti possono dare una grande iniezione di fiducia per il prosieguo di una travagliata stagione.

Resta invece ultima a quota 12 punti la Salernitana di Inzaghi, che potrebbe anche rischiare di saltare, che nonostante tutto ha disputato una buona partita, punita dagli episodi un po' come accaduto contro la Juventus nello scorso turno di campionato. Adesso per il Napoli è tempo di pensare alla Supercoppa Italiana con la semifinale contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano: in palio c'è la finale contro la vincente del match tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Lazio di Maurizio Sarri. Portare a casa un trofeo sarebbe il metodo migliore per cercare di uscire il più velocemente possibile da una situazione per niente facile con la curva azzurra che ha anche espresso, ad inizio del derby, il suo malcontento con uno striscione eloquente: "Chi non se la sente saluti con dignità, vogliamo solo chi ha orgoglio, ambizione e rispetto per la città".

La cronaca della partita

La prima occasione della partita è del Napoli con Cajuste che imbuca per Di Lorenzo che serve in mezzo Simeone: Gyomber provvidenziale salva un gol già fatto. Al 16' Tchaouna si mette in proprio ma la sfera è ben controllata da Gollini. Il match scorre sul filo dell'equilibrio fino al 29' quando Antonio Candreva decide di inventarsi l'ennesimo gol capolavoro della sua carriera. L'ex Inter e Lazio evita benissimo Politano e poi disegna una traiettoria imparabile con il destro per Gollini. Il Napoli prova subito una reazione con l'imbucata per Simeone che prova la girata tutto solo davanti ad Ochoa che si salva anche grazie all'aiuto dei suoi difensori. Al 45' Fazio commette un ingenuo fallo da rigore su Simeone ma l'arbitro Marinelli lo concede solo dopo essere stato richiamato dal Var. Dal dischetto Politano sigla il gol del pareggio. L'ultimo tiro del primo tempo è di Lobotka dal limite dell'area: para agevolmente Ochoa.

Nella ripresa al 47' Kvaratskhelia punta la porta di Ochoa ma il suo tiro è totalmente sballato. Al 48' Cajuste ci prova di testa ma il suo tentativo è strozzato. Un minuto dopo è ancora lui a spaventare Ochoa con un destro che sibila alla sinistra del portiere messicano. Raspadori serve Kvaratskhelia da calcio d'angolo ma il suo tiro, al 72', è una telefonata per il portiere messicano della Salernitana. Il Napoli continua a premere ma un minuto dopo Gollini è bravissimo ad anticipare Simy che era stato ottimamente servito da Tchaouna. Ancora il georgiano del Napoli protagonista al minuto 82' con il suo tiro che mette i brividi ad Ochoa immobile sul tiro a giro del fantasista partenopeo. Al 93' Kvaratskhelia in area di rigore calcia di prima intenzione trovando la parata con i piedi, miracolosa, di Ochoa. Al 96' ecco il gol della vittoria del Napoli con Rrahmani che risolve una mischia con un destro che batte Ochoa da pochi passi. Il portiere messicano esce in presa alta ma si scontra con Fazio, la sfera giunge poi a Di Lorenzo che di testa la mette in mezzo con Ikwuemesi che la liscia con Rrhamani che è il più lesto a segnare.

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste (77' Demme), Lobotka, Gaetano (56' Raspadori); Politano (66' Zerbin), Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore Walter Mazzarri



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber (84' Daniliuc) , Fazio; Sambia (92' Bronn), Martegani, Legowski (66' Pierozzi), Bradaric; Tchaouna, Candreva; Simy (92' Ikwuemesi) Allenatore Filippo Inzaghi

Marcatori: 29' Candreva (S), 45+4 Politano (N), 96' Rrahmani (N)

Ammoniti: Cajuste (N), Legowski (S), Filippo Inzaghi (S), Bradaric (S), Rrahmani (N)

Arbitro: Livio Marinelli (Tivoli)