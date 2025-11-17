Nati nella metà sbagliata dell'anno

Sul palco dell'Hudl Performance Insights 2025, a Londra, Comolli Damien, nuovo amministratore delegato della Juventus, ha spiegato la metodologia che ha iniziato a implementare al Tolosa e che sta trasferendo a Torino. «Nel calcio, ad esempio, storicamente si reclutano giocatori nati nella prima parte dell'anno ma i dati dicono che chi ce la fa spesso è nato nella parte finale dell'anno. È così stupido. Al Tolosa, noi per scelta reclutavamo molti giovani nati dopo il mese di agosto». A conferma della stupidità segnalo i seguenti calciatori e, tra parentesi, il loro mese di nascita: Alfredo Di Stefano (luglio), Johan Cruijff (aprile), Michel Platini (giugno), Zinedine Zidane (giugno), Éric Cantona (maggio), Ronaldinho( marzo), George Best (maggio), Lamine Yamal (luglio) Cristiano Ronaldo (febbraio), Lionel Messi (giugno), Dino Zoff (febbraio), Jude Bellingham (giugno), Erling Haaland (luglio).

Seguendo gli algoritmi e le elucubrazioni di Comolli, si dovrebbe trattare di uno squadrone di stupidi, ignari di essere nati nella parte sbagliata dell'anno. C'è stato uno che sapeva molto, quasi tutto, sul calcolo dei dati e così disse: «Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima». Albert Einstein, nato a marzo.