"Chi urla non è che ha ragione. Sei sempre a dire ste robe qua...". Scontro tra Bergomi e Del Piero

Un confronto duro con i toni che si sono alzati: nella trasmissione "Sky Calcio Club" andata in onda nella serata di domenica 26 ottobre al termine dell'ottava giornata del campionato di Serie A, nello studio del conduttore Fabio Caressa c'è stato un faccia a faccia tra Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero sulla forza della rosa dell'Inter.

La presa di posizione di Del Piero

Tra le due ex bandiere e capitani rispettivamente dei nerazzurri e della Juventus tutto ha avuto origine da un'affermazione di Del Piero che nasce da un'idea ben radicata. " L'unica cosa per cui non sono d'accordo con te è sull'Inter: te lo dico da quattro anni, è la squadra più forte che c'è in Italia. Tu non sei d'accordo ma io lo scrivo, vale così anche quest'anno ", aggiungendo qualche altra squadra " è stata più brava perché ha vinto al posto suo ma la squadra più forte, con i giocatori più forti, è l'Inter ".

La risposta di Bergomi

Scuotendo la testa visibilmente in disaccordo, inizia il botta e risposta con Bergomi che chiede al collega: " E perché allora non vince mai gli scontri diretti?", e la risposta del bianconero non si fa attendere. " Per altri motivi, se tu prendi la rosa dell'Inter è nettamente più forte della Juve, del Napoli, del Milan e della Roma, non ci piove ". L'ex capitano nerazzurro, invece, continua a scuotere la testa dicendo a voce bassa: " Ma no Ale, no Ale ". " Ma come no? " la controreplica di Del Piero: piccola pausa di silenzio, poi interviene Caressa: " Beppe non è d'accordo ".

"Non alzare la voce..."

Gli animi, però, si scaldano inevitabilmente: Marocchi, evidentemente d'accordo con Del Piero, spiega che se il Real Madrid decidesse di acquistare qualche calciatore in Italia lo farebbe all'Inter. "E chi compra?", chiede Bergomi. A quel punto il bianconero elenca una serie di calciatori nerazzurri: " Lautaro non è un giocatore? Barella non è un giocatore? Çalhanoglu non è un giocatore? Bastoni non è un giocatore? Akanji non è un giocatore?". Caressa cerca di mandare in onda un filmato ma ecco Bergomi, che, stizzito, risponde a Del Piero. " R icordati che chi urla di più non è che ha ragione, eh. Sei sempre a dire ste robe qua...".

In studio cala il gelo: pochi secondi dopo Del Piero, con calma, spiega: " Ma sono opinioni diverse, ho detto che la mia è diversa da te ", ma Bergomi incalza: " Non è che puoi alzare la voce e ogni volta e dire sta cosa qua. Rispetta anche quello che dico io, lo dico da quattro anni e i risultati son lì ". A quel punto Alex si difende dicendo di aver utilizzato "le stesse parole ma in modo diverso. La più brava è la squadra che vince, la più forte è un altra".

Niente da fare, le due posizioni non

No, la più brava ha fatto determinati risultati e nonostante questo è sempre stata là, ha vinto scudetti, ha vinto coppe e ha fatto finali di Champions. L'inter è stata più brava

si riescono a incontrare. "".