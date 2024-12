Non si vive di solo pallone: ora i calciatori fanno altro

Ascolta ora 00:00 00:00

Beppe Signori? Ah, sì: il cantante rock; Giovanni Di Lorenzo? Certo: l’attore cinematografico; Hernanes? Sicuro: lo chef specializzato nell'amatriciana. Passi pure per il fu nazionale azzurro Signori e per l’ex centrocampista di Lazio e Inter che gli scarpini li hanno appesi al chiodo da tempo (Beppe un «secolo» fa), ma cos'è successo a Di Lorenzo - al momento calcisticamente lanciatissimo - per intraprendere la strada del ciak parallelamente a quella del soccer? Ma forse il football è bello proprio per questo: dribbla tra storie varie e qualche volta pure avariate. Sta di fatto che nel quartiere dei presepi a San Gregorio Armeno non sanno più se comprare la statuina del difensore con la classica divisa del Napoli o quella inedita in versione star cinematografica con la tipica sedia da set e tanto di nome sulla spalliera «Giovanni Di Lorenzo» come fosse un divo hollywoodiano. Il capitano azzurro sarà infatti protagonista anche sul grande schermo in una nuova serie tv su Disney +, «Si tratta di un ruolo del tutto inedito che farà divertire tantissimi spettatori e appassionati di calcio», assicurano i produttori. E chissà se la stessa gloria che ha avuto in campo da attaccante di gran classe toccherà a Beppe Signori anche come cantante. Da poche ore è infatti cominciata per lui tutta un’altra musica, debuttando come vocalist di «Acrilico e passioni», brano con cui l’ex bomber 56enne ha esordito come interprete, accompagnato dalla band italiana 78 Bit e dal frontman Mario Fucili.

E se alla fine del concerto vi verrà fame, non resta che seguire la ricetta dei «rigatoni all’amatriciana» del novello chef Hernanes che nel suo video social ci cucina un prezioso consiglio: «Mella amatriciana ci va il guanciale, non la pancetta». Giusto per evitare un autogol in cucina...