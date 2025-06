Nuovo scandalo nel pallone: indagati Cellino e il Brescia

Ascolta ora 00:00 00:00

È un nuovo scandalo nel pallone. Dopo la penalizzazione e la retrocessione in Serie C, arrivano i guai giudiziari per il Brescia calcio. Da stamane ci sono perquisizioni nella sede del club biancoazzurro e nei confronti di 25 soggetti, di cui 11 persone fisiche e 14 persone giuridiche, a diverso titolo indagate per riciclaggio e reati tributari collegati alla commercializzazione di crediti inesistenti. L’ipotesi accusatoria è che sia stato messo in piedi un articolato schema fraudolento che avrebbe consentito a diversi imprenditori di beneficiare indebitamente di crediti Iva inesistenti, per un importo quantificato, allo stato, in oltre 4 milioni di euro. Le perquisizioni sono in corso nelle province di Brescia, Milano, Arezzo, Massa Carrara, Roma, Napoli, Benevento, Avellino, Caserta, Potenza e Taranto. I pm che coordinano l'inchiesta sono Benedetta Callea e Iacopo Berardi. Tra gli indagati anche l'ex presidente del Brescia, il cagliaritano Massimo Cellino e il commercialista Marco Gamba, che aveva seguito il club nell'acquisito di crediti di imposta - risultati inesistenti - utilizzati per pagare contributi di febbraio e aprile. La società - con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti - era stata deferita a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) per una serie di violazioni di natura amministrativa.

Le Fiamme Gialle hanno ricostruito che gli "indagati, avvalendosi di società fiscalmente inadempienti, prive di sedi operative e rappresentate da soggetti gravati da numerosi precedenti di polizia in materia di reati fiscali, avrebbero generato crediti fiscali fittizi per un importo quantificato, allo stato, in oltre quattro milioni di euro". Crediti che sarebbero stati successivamente ceduti, tramite una ulteriore società "veicolo" a diverse persone giuridiche, tra le quali il Brescia Calcio S.p.A., al fine di consentire un abbattimento del carico fiscale e contributivo" .

All'esito dei riscontri investigativi, la società del venticinquenne irpino Gianluca Alfieri con sede dichiarata a Milano in via Montenapoleone, sarebbe risultata priva delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio della specifica attività finanziaria nonché sprovvista di un'effettiva e idonea struttura imprenditoriale. Il Brescia aveva dichiarato di avere pagato 1,5 milioni di euro proprio al Gruppo Alfieri, in cambio di 2 milioni di euro di crediti fiscali.