Olimpiadi, la Spagna batte la Francia in finale e vince l'oro nel calcio

Ascolta ora 00:00 00:00

La Spagna di Santi Denia vince la medaglia oro alle Olimpiadi di Parigi battendo in finale per 5-3 dopo i tempi supplementari, 3-3 nei 90 minuti di gioco, la Francia padrona di casa allenata da Thierry Henry. Al vantaggio dei transalpini siglato da Millot, la doppietta di Fermin Lopez e la rete su punizione di Baena a ribaltare l'incontro. Nel secondo tempo, però, la Francia ci crede e prima accorcia le distanze con Akliouche al 78' e poi pareggia al minuto 93' con il rigore, un po' generoso, siglato da Mateta. In pieno recupero traversa piena di Turrientes che per poco non fa esplodere lo stadio in favore degli iberici. Si va ai supplementari dove a deciderla è l'asse Parma-Madrid per la Spagna: assist di Bernabè per l'attaccante del Rayo Vallecano Camello che trafigge Restes al minuto 100.

Non è ancora finita, però, perché al minuto 121' ecco il gol del 5-3 siglato ancora da Camello che si invola in campo aperto, con la Francia tutta sbilanciata in avanti alla ricerca del pareggio, e batte ancora una volta il portiere transalpino. Secondo oro olimpico per le Furie Rosse, a distanza di 32 anni dopo Barcellona 1992, che fanno doppietta anche a distanza di un mese dalla vittoria agli Europei della Spagna di Luis De La Fuente contro l'Inghilterra dell'ex ct Southgate. Mastica amaro invece Henry che aveva accarezzato di vincere queste Olimpiadi, in casa e davanti al pubblico amico, ma così non è stato. Ancora una volta si impone la Spagna che con le sue idee e il suo bel gioco ha meritato di vincere questa competizione.

La cronaca della partita

La Francia parte fortissimo e dopo 10 minuti di pressione ecco il vantaggio al minuto 12' con Millot che sfrutta l'errore di Tenas sul tiro del centrocampista transalpino, grave anche il disimpegno errato da Baena. Lo schiaffo subito, però, sveglia la Spagna che pareggia al 18' con Fermin Lopez che sbuca alle spalle della difesa francese, su filtrante di Baena, e buca Restes. Pericoloso al 22' Mateta ma Tenas la tiene lì e al 25' ecco il gol del sorpasso degli iberici ancora con Fermin che insacca da pochi passi dopo la respinta di Restes sul tiro di Ruiz. Al 28' ecco il tris della Spagna con la punizione chirurgica di Baena che beffa Restes. In pieno recupero miracolo di Tenas sul colpo di testa da pochi passi di Mateta.

Nella ripresa è sempre la Spagna a fare la partita con Henry che effettua due cambi al 52': fuori Chotard e Lacazette dentro Akliouche e Kalimuendo. Al 57' traversa della Francia con di Konè su assist di Truffert. Al 60' Pubill crossa bene Miranda che ci prova di sinistro: palla fuori di un soffio. Al 67' Mateta si rende pericoloso ma la Spagna si salva. Al 71' il neo entrato Kalimuendo serve Manu Koné che calcia in porta potente e preciso: grande parata del portiere spagnolo che tiene il risultato sul 3-1. La Francia preme e al 78' trova il gol del meritato 2-3 con Akliouche che corregge in rete la punizione calciata da Olise. Minuto 90' ecco la situazione che svolta la partita: trattenuta prolungata di Turrientes su un avversario con l'arbitro Abatti che viene chiamato al Var a rivedere l'azione e concede il penalty, generoso, alla Francia. Dagli undici metri Mateta spiazza Tenas e sigla il 3-3. Al 96' in pieno recupero traversa piena di Turrientes: finisce 3-3 e si va ai supplementari.

Nei tempi supplementari al minuto 10 ecco il gol della Spagna: asse Bernabè-Camello con filtrante del giocatore del Parma per l'attaccante del Rayo Vallecano che con un tocco sotto batte Restes per la quarta volta. Sul finire del primo tempo Douè prova il tiro insidioso: Tenas la tiene. Nel secondo tempo la Francia prova a pareggiarla ma la Spagna tiene bene e sfiora il gol del 5-3 che arriva al minuto 121: rilancio di Tenes per Camello che si invola in campo aperto e di sinistro buca ancora Restes in uscita.

Il tabellino



FRANCIA (4-3-3): Restes; Sildillia (110' Cherki), Badé, Lukeba, Truffert (dal 90' Locko); Millot (78' Doue), Manu Koné (106' Magassa), Chotard (52' Akliouche); Olise, Lacazette (52' Kalimuendo), Mateta. A disposizione: Nkabadio, Akliouche, Cherki, Doué, Kalimuendo, Locko, Magassa. Commissario tecnico Thierry Henry.

SPAGNA (4-2-3-1): Arnau Tenas; Pubill (73' Bernabè), Eric Garcia, Cubarsí, Miranda (97' Gutierrez); Barrios, Baena (83' Turrientes); Oroz (88' Pacheco), Fermin Lopez (73' Juanlu Lopez), Gomez; Abel Ruiz (83' Camello).

A disposizione: Joan Garcia, Bernabé, Camello, Miguel Gutiérrez, Paceco, Juanlu Sanchez, Turrientes. Commissario tecnico Santiago Denia.

Marcatori: 12' Millot (F), 18' e 25' Fermin Lopez (S), 28' Baena (S), 78' Akliouche (F), 93' Mateta (F), 100' e 121' Camello (S)