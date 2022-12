Onana, ecco che fine ha fatto il portiere dell’Inter

Il portiere dell'Inter, André Onana, ha vissuto un Mondiale tribolato: partito sotto i migliori auspici, è stato fatto fuori dal ct Song già dopo la prima gara per " motivi disciplinari ": il Camerun è poi arrivato terzo alle spalle del Brasile (battuto al 91esimo) e della Svizzera non qualificandosi per gli ottavi di finale. L'esclusione a sorpresa aveva fatto ipotizzare che la situazione potesse essere risolta ma così non è stato, lo strappo con l'allenatore è stato troppo forte. All'indomani della gara contro la Serbia, Onana ha deciso di far rientro nel suo Paese dove è stato filmato in una situazione ormai poco consueta per un calciatore professionista.

La partitella con i ragazzini

In rete, infatti, circola un video (pubblicato sulle "Storie" dallo stesso portiere su Instagram) in cui il 26enne gioca a calcio con dei ragazzini in un campetto in terra al Deoux Zero di Yaoundé, capitale del Camerun. Come fosse uno di loro e, questa volta, non tra i pali di una porta, ha deciso di far felice alcuni giovanissimi della sua città regalandogli parte del suo tempo prima del rientro ad Appiano Gentile previsto per il 9 dicembre quando riprenderanno gli allenamenti agli ordini di mister Inzaghi. Onana corre, aspetta il pallone dai suoi nuovi compagni di squadra mostrandosi perfettamente a suo agio nella nuova situazione.

Il video virale

Il video sta diventando virale non passando inosservato sui social. " Giocatori che amano il proprio Paese e tornano alle origini ", twitta Josè approvando la scelta di Onana. " Il miglior portiere africano del momento classificato tra i migliori al mondo, potete dire quello che volete ma Onana rimane il migliore, e ha ragione a non essere d'accordo con le scelte dell'allenatore ", scrive invece un altro utente difendendo a spada tratta l'estremo difensore della nazionale del Camerun.