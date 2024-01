Ora il Milan in difesa vuole regalarsi un Buongiorno

Il Milan vuole regalarsi un grande colpo per la difesa e ha individuato in Alessandro Buongiorno l’uomo giusto per rinforzare la retroguardia. Sul piatto 15-16 milioni più il cartellino della punta Colombo (attualmente in prestito a Monza). Occhio anche a Simic come possibile contropartita da inserire nell’affare. Operazione complicata ma tutt’altro che impossibile, anche perché l’entourage del giocatore è al lavoro per il possibile trasferimento.

Sullo sfondo restano vive le alternative le piste Nianzou (Siviglia) e Lenglet (Aston Villa). Scatenato il Napoli che dopo Mazzocchi e Junior Traorè (ieri le visite mediche) sta chiudendo l’acquisto di Ngonge dal Verona per 19 milioni: superata la concorrenza del Bournemouth per l’esterno offensivo, che si legherà agli azzurri fino al 2028. E non finisce qui: De Laurentiis vuole pure Barak (Fiorentina) e cerca un difensore.

Fari puntati su Perez (Udinese) e Chalobah (Chelsea). In uscita Zerbin (lo aspetta il Frosinone) e Ostigard (nel mirino del Genoa). L’Inter invece lavora già in vista dell’estate: prenotati- come anticipato nei giorni scorsi da Il Giornale - Zielinski (Napoli) e Taremi (Porto).

Per entrambi contratto triennale. La Juventus può cedere Kean in prestito: in lizza Atletico Madrid e Siviglia. Ceduto Ranocchia al Palermo per 4 milioni. Un tesoretto che servirà per completare l’acquisto di Djalo dal Lille per 3,5 milioni più bonus.