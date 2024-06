Paga 60 euro per il biglietto e si ritrova dietro a un palo: la reazione del tifoso della Polonia

Ascolta ora 00:00 00:00

É stato di sicuro un Europeo deludente per la Polonia e per tutti i tifosi polacchi, che hanno deciso di seguire fino in Germania, Zielinski e compagni.

Senza Milik e con Lewandoski a mezzo servizio, la nazionale guidata da Probierz ha collezionato due sconfitte su due partite contro Olanda e Polonia, venendo eliminata nella fase ai gironi. Una grande delusione per i tantissimi supporters biancorossi, che incentivati dalla vicinanza geografica, hanno raggiunto la Germania per sostenere i propri beniamini.

Tra i più delusi c'è stato sicuramente un tifoso, giunto all'Olympiastadion di Berlino per assistere alla sfida tra Polonia e Austria. Come si legge dal suo post sui social, il ragazzo aveva acquistato un biglietto per la cifra di 60 euro, ma arrivato all'impianto ha trovato la sgradita sorpresa: un enorme palo davanti al suo seggiolino. Una situazione che gli ha rovinato e non poco la visuale, impedendogli di vedere gran parte del terreno di gioco. Di fatto dalla sua postazione non si vedevano le porte e la parte centrale del campo. Proprio per la presenza della colonna, parte strutturale del tetto.

Una scena quasi comica e difficile da accettare, visto che si tratta di un impianto storico, quello con maggiore capienza di pubblica, scelto per ospitare anche la finalissima del 14 luglio. L'unica consolazione per il tifoso, se possiamo chiamarla così, è che non sarà stato l'unico ad avere avuto questo problema. All'Olympiastadion di Berlino infatti anche altri posti hanno una visuale simile, assai limitata. Lo stadio è stato costruito nel 1936 e successivamente è stato sottoposto ad interventi di ristrutturazione tra il 2000 e il 2004 in occasione dei Mondiali del 2006. I tecnici non hanno potuto effettuare grosse modifiche strutturali, essendo l'edificio un monumento la cui forma non può essere modificata. Insomma, niente da fare. Ma si potevano almeno eliminare i posti con la visuale ostruita.

Oltre il danno la beffa, vista la prestazione deludente della Polonia, la prima eliminata a Euro 2024 dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Austria.

Deluso dalla partita, al tifoso polacco non è rimasto che postare sui social la foto con il palo davanti, che è diventata virale sui social e assistere (si fa per dire) alla sconfitta della sua nazionale. Una lezione però l'avrà imparata: se dovesse tornare all’Olympiastadion, prima di acquistare un biglietto sicuramente controllerà primagli è stato assegnato.