Le pagelle di Milan-Atalanta: ecco i promossi e i bocciati

Finisce 1-1 il big match della 26esima giornata di Serie A tra Milan e Atalanta: in gol Rafael Leao e Koopmeiners su calcio di rigore. Tra le fila dei rossoneri sottotono Pulisic, ingenuo Giroud e troppo nervoso Theo. Bene Adli ma anche i due difensori centrali. Tra le fila dei nerazzurri molto bene Ederson, dominante a centrocampo, e anche i difensori centrali reggono bene l'onda d'urto degli attaccanti rossoneri. Ecco i voti della sfida del Meazza:

Le pagelle del Milan

Mike Maignan 6,5: Sul rigore non può nulla ma tutto sommato è poco sollecitato dagli attaccanti della Dea. Mezzo voto in più, anche se Orsato aveva fischiato fallo in attacco, per quello che sarebbe stato un miracolo sul tiro di Lookman al 95')

Alessandro Florenzi 6: Si limita al compitino ma lo svolge in maniera corretta. (dal 57' Davide Calabria 6: Pronti via e si procura una grande occasione per segnare ma Carnesecchi dice no al suo sinistro secco)

Malick Thiaw 6: Ogni volta che viene preso in verticale va in difficoltà ma almeno per oggi porta a casa una sufficienza piena.

Matteo Gabbia 6: Ogni volta che viene preso in verticale va in difficoltà ma almeno per oggi porta a casa una sufficienza piena.

Theo Hernandez 5,5: Da uno con le sue qualità ci si aspetterebbe sempre qualcosa di più soprattutto in fase di spinta. Rimandato

Yacine Adli 6,5: Corre per due, pressa e si sbatte per la causa. Per questa ragione difetta un po' in qualità e in precisione ma la sua prova è ancora una volta positiva

Ismail Bennacer 6: Fisicamente non è ancora al top e si vede. Fatica a dettare i tempi ma la sensazione è che stia pian piano crescendo. (dal 79' Yann Musah sv)

Christian Pulisic 5,5: Evanescente, non troppo pericoloso, fumoso. Si mangia un gol non difficile, per lui, al 69'. Non una prestazione indimenticabile per l'americano (dall'88' Noah Okafor sv)

Ruben Loftus-Cheek 5,5: Prestazione solida in tutte e due le fasi. Manca sicuramente qualcosa nella fase di finalizzazione. Si mangia un gol calciando male sull'assist al bacio di Leao

Rafael Leao 7: Il suo gol è meraviglioso, meno l'esultanza, come spesso gli capita, polemica. Il Milan vive dei suoi strappi ma la sensazione è che potrebbe dare sempre di più

Olivier Giroud 5,5: Ingenuo, troppo ingenuo nell'occasione del fallo da rigore su Holm. Non viene servito particolarmente bene e la stanchezza è comprensibile dopo aver tirato per mesi la carretta. Zappacosta salva tutto di testa sul suo tiro a botta sicura.

Allenatore Stefano Pioli 5,5: Schiera il Milan migliore ma i tre punti non arrivano ancora. L'Inter è ora distante tredici punti, potenzialmente sedici e anche la Juventus se ne va

Le pagelle dell'Atalanta

Marco Carnesecchi 6,5: Bravissimo su Calabria nella ripresa, non può nulla sul gol di Leao che calcia forte e secco. Bravo nella ripresa anche su Loftus-Cheek

Giorgio Scalvini 6: Anche lui viene travolto dall'onda d'urto di Leao in occasione del gol del Milan ma tutto sommato tiene botta. (dall'89' Rafael Toloi sv)

Berat Djmisiti 6,5: Solido e concreto in marcatura su Giroud. Sfiora il gol con un tacco che avrebbe fatto esplodere i tifosi dell'Atalanta.

Sead Kolasinac 6: Sempre arcigno e determinato in quella nuova posizione studiata per lui da Gasperini.

Emil Holm 6: Leao lo salta secco con un tunnel nell'occasione del gol del vantaggio del Milan. Si procura poi il calcio da rigore ed è comunque sempre propositivo sull'out di destra. (dal 46' Davide Zappacosta 6,5: Entra e si mette sull'out di destra a fare il soldatino. Compie un salvataggio di testa sul tiro a botta sicura di Giroud)

Marten De Roon 6: A centrocampo il suo filtro è garantito. Uomo in più della Dea.

Ederson 6,5: Qualità e quantità a profusione. L'ex Salernitana domina a centrocampo e anche questa sera è uno dei migliori dei suoi.

Matteo Ruggeri 5,5: Non spinge come di consueto e sembra fatica fisicamente nonostante Pulisic non sia in una grandissima serata (dall'80' Isak Hien sv)

Teun Koopmeiners 6,5: Realizza con freddezza la rete dell'1-1 ed è sempre una presenza importante per centrocampo e attacco della Dea.

Charles De Ketelaere 5: Il belga torna a San Siro da ex dal dente poco, molto poco avvelenato.dal 46' Ademola Lookman 6: Ha un altro passo rispetto a chi lo ha preceduto e si vede. Il nigeriano è il titolare inamovibile della squadra bergamasca. Rischia e non poco mandando quasi a quel paese Orsato che lo "grazia".

Aleksej Miranchuk 5,5: Meglio rispetto a De Ketelaere ma anche lui non è decisivo come al solito. (dal 63' Gianluca Scamacca 5,5: Entra per dare peso all'attacco dell'Atalanta ma si vede poco, molto poco)

Allenatore Gian Piero Gasperini 6,5: La sua Atalanta sta bene e si vede. Esce da San Siro con un punto d'oro

Arbitro Daniele Orsato (Schio) 6,5: Ha esperienza da vendere e dirige con autorevolezza questo match complicato. Sul rigore viene richiamato dal Var e decide per il penalty sull'ingenuo tocco di Giroud su Holm