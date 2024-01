Le pagelle di Milan-Roma: i promossi e i bocciati

Il Milan di Stefano Pioli batte per 3-1 la Roma di José Mourinho, oggi in tribuna per la squalifica rimedita contro l'Atalanta. A decidere il match di San Siro le reti di Adli, Giroud e Theo Hernandez, tre dei migliori in campo tra le fila dei rossoneri con un solo "bocciato": Davide Calabria per l'ingenuo fallo da rigore commesso su Pellegrini. Tra le fila dei giallorossi, invece, fioccano le insufficienze con El Shaarawy e Lukaku poco incisivi. Ecco le pagelle del match di San Siro:

Le pagelle del Milan

Mike Maignan 6,5: La Roma vivacchia ma ogni tanto prova a farsi vedere dalle sue parti ma lui risponde presente come all'85' sul sinistro di Pellegrini.

Davide Calabria 5,5: Gioca una buona partita ma commetta un'ingenuità imperdonabile che rimette in gioco la Roma nell'ultima mezz'ora di gioco: buon per lui che Theo Hernandez la chiude al minuto 83'.

Simon Kjaer 6,5: Offre a Giroud l'assist per il 2-0 e in difesa tiene bene l'urto di Lukaku. La serata si complica un po' di più quando Foti decide di far entrare in campo un'altra punta "pesante" come Belotti

Matteo Gabbia 6: Lukaku è un avversario difficile ma con l'aiuto di Kjaer ne esce fuori alla grande.M

Theo Hernandez 7: Il gol del 3-0 è saggio delle sue grandi doti balistiche. Torna nella sua posizione e i risultati si vedono (dall'89' Jimenez sv)

Yacine Adli 7: Il gol dell'1-0 è una perla: finta sul difensore e sinistro chirurgico a beffare Svilar. Cala un po' nella ripresa ma è un giocatore che ha ampi margini di miglioramento (dall'89 Kevin Zeroli sv)

Tijjani Reijnders 6: Ha grandi doti balistiche ma da uno con le sue qualità ci si aspetta sempre qualcosa in più e non il "compitino".

Christian Pulisic 6: Ha avuto serate migliori con la maglia del Milan ma gioca una partita sicuramente positiva (dal 78' Noah Okafor sv: Ha poche chance per mettersi in mostra)

Ruben Loftus-Cheek 6: I suoi strappi sono importanti per il Milan e più libero da compiti di marcatura è sicuramente più pericoloso. Deve però essere più continuo nell'arco della partita

Rafael Leao 6: Quando ha campo libero è sempre pericoloso ma spesse volte le sue palle sembrano messe in mezzo senza un senso logico. Partita positiva ma deve fare di più (dal 78' Yunus Musah 6: Entra con la consueta grinta ed è sfortunato al 90' con la sua serpentina e il tiro che si stampa sul palo)

Olivier Giroud 7,5: Gol e un assist al bacio di tacco. Cosa chiedere di più ad un giocatore che quest'anno compirà 38 anni? Sempreverde

Allenatore Stefano Pioli 6,5: Sceglie un Milan coraggioso e i risulati si vedono. Vittoria importante in un momento difficile dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia

Le pagelle della Roma

Mile Svilar 6: Sul gol di Adli potrebbe fare sicuramente di più, visto che va giù tardi e con poca reattività. Nel complesso però si comporta bene e porta a casa una sufficienza.

Rasmus Kristensen 5,5: Adli lo manda al bar nell'occasione del gol dell'1-0. Per il resto gioca una partita senza particolari sussulti.

Diego Llorente 6: Ci mette sempre la gamba e cerca spesso l'anticipo. Esce sul 2-1 e la Roma ne risente (dal 78' Dejan Huijsen 5,5: Entra e si fa ammonire subito. Anche lui impreciso nell'azione del 3-1 del Milan)

Gianluca Mancini 5,5: Ha come sempre il pregio di non mollare mai e di metterci grinta e forza fisica. Per questa Roma, però, non è abbastanza. Esce acciaccato ed ammonito (diffidato salterà la prossima di campionato dei giallorossi) (dal 46' Lorenzo Pellegrini 6,5: Entra ed accende la luce. Si procura il calcio di rigore, realizzato poi da Paredes, ed è quello a provarci in più di una circostanza)

Zeki Celik :5,5: Prova a spingere ma non lo fa in maniera efficace. Fumoso (dal 78' Nicola Zalewski sv: Entra a risultato ormai compromesso e non sarebbe giusto dargli una valutazione)

Leandro Paredes 6: Glaciale dal dischetto ma troppo impreciso in regia. La Roma ha bisogno di più geometrie e di maggior tecnica per sviluppare un gioco più fluido

Bryan Cristante 5,5: Va giù troppo facilmente sull'azione del 2-0 del Milan chiedendo a gran voce, in maniera assurda, un fallo di Pulisic ai suoi danni. Rimedia solo un giallo che gli farà saltare la prossima partita.

Edoardo Bove 6: Se tutti i giocatori della Roma giocassero con la sua voglia ed abnegazione, sicuramente i risultati sarebbero differenti. Da lodare.

Leonardo Spinazzola 6: Prova a spingere a sinistra ed è sicuramente uno dei meno peggio di questa difficile sera.

Stephan El Shaarawy 5: Evanescente, fumoso, mai pericoloso. Non una gran partita per l'ex della serata (dal 61' Andrea Belotti 6: Ci mette voglia e fisico. Sicuramente meglio rispetto a chi lo ha preceduto)

Romelu Lukaku 5,5: Mezzo voto in più per la sponda per Pellegrini che porta al rigore per la Roma. Sicuramente la squadra non lo assiste ma anche lui sembra macchinoso, lento ed impacciato: lontano parente del giocatore ammirato con la maglia dell'Inter

Allenatore Salvatore Foti 5: La Roma manca del suo timoniere principale e si vede. Forse sarebbe servito più coraggio fin dall'inizio per cercare di dare fastidio al Milan. Rimandato

Arbitro Marco Guida (Torre Annunziata) 6: Vede bene il contatto da rigore Calabria-Pellegrini, qualche dubbio resta sul contatto Loftus-Cheek-Kristensen. Porta a casa la sufficienza.