Doué man of the match, nell'Inter deludono tutti. Le pagelle della finale di Champions

Un Inter molto deludente perde 5-0 contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Un vero e proprio dominio della squadra di Luis Enrique, che mette le cose in chiaro già nel primo tempo con i gol di Hakimi (12') e Doué (20'). I nerazzurri non ci sono mai in campo. Nella ripresa vanno a segno ancora una volta Doué (63') e Kvaratskhelia (73'). Chiude i conti il giovane Mayulu (86'). Festa per i parigini al primo successo nella storia, volti tristi in casa nerazzurra.

Paris Saint-Germain

Gianluigi Donnarumma 6 - Primo tempo da spettatore non pagante. La prima parata deve compierla a fine partita su Thuram.

Achraf Hakimi 7.5 - L'ex di turno sblocca il match con il più facile dei gol. È praticamente ovunque. È diventato un giocatore totale.

Marquinhos 7 - Guida la difesa con la solita autorità. Dalle sue parti non si passa.

William Pacho 6.5 - Duella con gli attaccanti nerazzurri mettendo in mostra la sua grande fisicità. Ha grandi margini di crescita.

Nuno Mendes 6 - Meno discese in avanti del solito. Duello tutto fisico con Dumfries. Dal 78' Lucas Hernandez sv

Joao Neves 6.5 - Ingranaggio perfetto del reparto. Si fa sempre vedere per farsi dare il pallone. Un gran bel geometra del centrocampo. Dall'84' Warren Zaire-Emery sv

Vitinha 7.5 - Dirige il gioco a metà campo toccando una miriade di palloni. Le azioni partono sempre dai suoi piedi. È lui il nuovo Xavi.

Fabian Ruiz 6.5 - Utilissimo in uscita col suo palleggio. Fa sempre la scelta giusta e non butta via un pallone. Dall'86' Senny Mayulu 7 - A 19 anni segna un gol in finale di Champions.

Désiré Doué 8 - Una scheggia impazzita. Disorienta la difesa nerazzurra e serve lui l'assist ad Hakimi. Poi trova il raddoppio. Stasera è nata una stella. Si prende la meritata standing ovation. Dal 67' Bradley Barcola 6 - Partecipa al trionfo ma spreca tantissime occasione da rete.

Ousmane Dembélé 7 - Svaria per tutto il fronte d'attacco e sfugge alle grinfie di Acerbi. Cresciuto tantissimo grazie a Luis Enrique. Vincerà il Pallone d'Oro?

Kvicha Kvaratakhelia 7- I difensori dell'Inter conoscono bene i suoi movimenti. Imprendibile nella ripresa. Spreca qualche occasione. Si toglie lo sfizio di segnare il poker. Dall'84' Gonçalo Ramos sv

Allenatore: Luis Enrique 8 - Il capolavoro è tutto suo. Prepara la partita perfetta con un inizio a ritmi altissimi. Cura ogni minimo dettaglio e i suoi non sbagliano un sincronismo. Vincere la Champions sembrava impossibile per il Psg, lui ci è riuscito. L'impresa più grande della carriera.

Inter

Yann Sommer 6 - Incolpevole sul primo gol. Ingannato dalla deviazione di Dimarco sulla seconda rete. Gli avanti del Pasg glia rrivano da tutte le parti, ma lui non può farci nulla.

Benjamin Pavard 5 - In dubbio fino a pochi minuti dal via. Soffre tanto come gli altri del reparto. Dal 53' Yann Bisseck SV - La sua partita dura solo sette minuti, sece per infortunio. Dal 62' Darmian 5 - Entra a partita compromessa. Sono dolori anche per lui.

Francesco Acerbi 5 - Prova a fare valere la sua esperienza. Può fare poco ma a differenza degli altri, almeno ci mette il cuore.

Alessandro Bastoni 5 - Dalle sue parti deve vedersela con Doué e soffre troppo la vivacità del francese. Mai visto così in difficoltà.

Denzel Dumfries 5.5 - Gioca praticamente da attaccante aggiunto. Gli manca il guizzo.

Nicolò Barella 4.5- Tanti errori in appoggio e troppa frenesia. Davvero irriconoscibile.

Hakan Calhanoglu 4.5- Sovrastato dal ritmo del centrocampo del Psg. Non la prende praticamente mai. Dal 70' Krjstian Asllani 5 - Con la squadra sbilanciata in avanti non riesce a contenere la furia dei parigini.

Henrikh Mkhitaryan 4.5- Anche lui viene tagliato fuori dai continui cambi di posizione degli avversari. Si vede pochissimo. Dal 62' Carlos Augusto 5 - Prova a limitare i danni senza riuscirci.

Federico Dimarco 4 - Primo tempo horror. Tiene in gioco Doué sul primo gol poi devia in maniera decisivo il tiro dell'esterno francese. Sempre in affanno. Dal 53' Nicola Zalewski 5.5 - Prova a dare la scossa con la sua vivacità, si becca subito il giallo.

Marcus Thuram 6 - Prova a tenere qualche pallone facendo valere la sua fisicità. Ha sulla sua testa l'unica occasione del primo tempo. L'unico a salvarsi.

Lautaro Martinez 5 - Prova a cucire il gioco venendo in contro. Ma è il resto della squadra che accompagna poco l'azione. Anche per lui non è serata.

Allenatore: Simone Inzaghi 5 - L'inizio choc è davvero inaspettato.

Ma la differenza con il Psg è così netta che sembra difficile chiedergli di più. Forse l'atteggiamento dimesso è la cosa che ha deluso di più.

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania) 6- La partita è molto corretta. Piuttosto avaro di cartellini ma non ci sono episodi dubbi.