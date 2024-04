Ricci padrone del centrocampo, Vlahovic sbaglia tutto: le pagelle di Torino-Juventus

La Juventus non va oltre lo 0-0 nel Derby della Mole contro il Torino, valido per il 32° turno di Serie A. I bianconeri vanno vicini al gol due volte nel primo tempo, sempre con Dusan Vlahovic, che manda prima sul palo su servizio di Chiesa poi trova un grande parata di Milinkovic-Savic a negargli il gol. I granata ci mettono tanta volonta e giocano meglio della Juve nella ripresa. L'ultimo brivido arriva in pieno recupero. Il colpo di testa di Lazaro, che avrebbe fatto esplodere l'Olimpico Grande Torino, termina sopra la traversa.

Un punto a testa: il Derby finisce in parità #SFT | #ToroJuve pic.twitter.com/Kvj5l2ycaA — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) April 13, 2024

Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 7 - Vlahovic lo grazia ad inizio partita. Straordinario l'intervento alla mezz'ora sul serbo. Attento sul diagonale di Yildiz. Il punto è tutto suo

Adrian TAMEZE 6.5 - Diligente nel ruolo di braccetto. Si propone anche in avanti.

Alessandro BUONGIORNO 6.5 - Leader della difesa. Qualche errore di posizione nel primo tempo potrebbe costare caro. Poi si riprende e tiene bene su Vlahovic.

Ricardo RODRIGUEZ 6.5 - Dove non arriva più col fiato, supplisce con l'esperienza

Raoul BELLANOVA 7 - Ci mette un po' a carburare. Mette tanti cross in mezzo. Accende la manovra con i suoi scatti brucianti. Esce stremato. L'anima del Toro. Dall'85' Adam MASINA SV

Samuele RICCI 7 - Sempre molto lucido nelle giocate. Sale in cattedra nella ripresa e diventa padrone del centrocampo. Prestazione sontuosa.

Karol LINETTY 6.5 - Lavoro oscuro ma utilissimo alla causa. Dà tanto equilibrio al reparto.

Mergim VOJVODA 6 - In fiducia. A conferma dell'ottimo momento prende tante iniziative sulla sinistra. Dal 78' Valentino LAZARO 6 - Pochi minuti per l'ex Inter. Prima a sinistra poi a destra. Manda alto di testa dopo un bell'inserimento. Sarebbe diventato l'eroe della giornata.

Nikola VLASIC 6 - Non trova spazio tra le linee. Si sbatte su tutto il fronte offensivo. Non trova il guizzo ma merita la sufficienza per l'impegno.

Antonio SANABRIA 6 - Pochi palloni giocabili. Tocca a lui venire incontro per ricevere palloni. Su un bel colpo di testa, Sczeszny gli dice di no. Dal 77' David OKEREKE SV

Duvan ZAPATA 6.5 - Lotta con grande foga contro i centrali bianconeri. Non va mai alla conclusione ma regge praticamente da solo tutto il peso dell'attacco.

Allenatore: Ivan JURIC 6.5 - La squadra ha una sua fisionomia oltre che un gran cuore. Sale di ritmo nella ripresa. Un passo in avanti nel percorso di crescita. Qualche mese fa forse questo derby il Toro l'avrebbe perso.

Juventus

Wojcech SCZESZNY 6.5 - Mai impegnato nel primo tempo. Alla prima occasione risponde presente sul colpo di testa di Sanabria.

Federico GATTI 6 - Fase difensiva attenta e pericoloso quando si sgancia in avanti, come sulla seconda occasione di Vlahovic. Qualche fallo di troppo ma il derby è sempre il derby. Dal 78' ALEX SANDRO SV

BREMER 6.5 - Gran duello con Zapata. I corpo a corpo sono il suo pane. Dalle sue parti non si passa. Colosso.

DANILO 6.5 - Partita senza sbavature. È una sicurezza in ogni fase di gioco.

Andrea CAMBIASO 6 - Meno appariscente del solito ma è utilissimo in copertura. Giocatore sempre più maturo in fase difensiva.

Weston MCKENNIE 5.5 - Si limita alla copertura. Non si inserisce mai. Un passo indietro rispetto agli ultimi tempi.

Manuel LOCATELLI 5 - Perde nettamente il duello con Ricci. Non riesce mai ad alzare il ritmo della Juve.

Adrien RABIOT 5 - Di solito queste sono le sue partite, invece stecca il derby.

Filip KOSTIC 5 - Lotta sulla fascia con Bellanova. Non trova mai il fondo. Prestazione specchio di una stagione deludente. Dal 63' ILING JUNIOR 5 - Come Kostic con l'aggravante che si perde Lazaro sulla diagonale difensiva. L'austriaco lo grazia.

Federico CHIESA 6 - Partenza sprint. Imprendibile in ripartenza, serve la palla giusta che Vlahovic spreca sul palo. Scompare dopo la partenza sprint. Ma il suo l'aveva fatto. Dal 63' Kenan YILDIZ 6 - Suo l'unico tiro della ripresa, ma Milinkovic-Savic gli dice di no. Non tocca a lui fare miracoli.

Dusan VLAHOVIC 5 - Manda sul palo un pallone solo da spingere in porta. Poi una parata strepitosa di Milinkovic-Savic gli nega il gol. A quel punto si innervosice e non la prende più. Dal 78' Moise KEAN SV - Pochi minuti per incidere.

Allenatore: Massimiliano ALLEGRI 6- La sua Juve è questa, avrebbe poco senso chiedergli qualcosa di diverso. Prepara la partita come sa, secondo il solito canovaccio. E due occasioni nette la squadra le costruisce.

Arbitro: Fabio MARESCA (Napoli) 6.5 - Ha la personalità giusta per arbitrare match infuocati. Tiene in pugno la partita, ammonendo quando serve.

Non ci sono episodi dubbi.