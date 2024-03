Le pagelle di Venezuela-Italia: ecco i migliori e i peggiori

L'Italia di Luciano Spalletti vince 2-1 contro il Venezuela grazie alla doppietta di Mateo Retegui che è il migliore in campo degli azzurri insieme a Donnarumma. Barella, Zaccagni e Jorginho entrano alla grande in corso d'opera e cambiano la partita.

Le pagelle dell'Italia

Gianluigi Donnarumma 7,5: Sul gol del Venezuela è anche lui "colpevole" ma per il resto gioca una partita di spessore. Para il rigore a Rondon dopo soli 3' e si rende protagonista di altri 2-3 interventi salva risultato.

Giovanni Di Lorenzo 5,5: Non è più quello stantuffo continuo e costante sull'out di destra come nella passata stagione e non riesce ad imporsi sulla sua fascia di competenza.

Alessandro Buongiorno 5: In difficoltà nel contenere Rondon ma non solo. Nel primo tempo causa anche il rigore poi parato da Donnarumma. Partita di sofferenza

Giorgio Scalvini 5,5: Anche lui spesso preso in mezzo dai tagli dei giocatori del Venezuela. Un po' meglio rispetto al compagno di reparto.

Andrea Cambiaso 6: Scaltro e sveglio a toccare di prima per mandare al tiro Retegui. Gioca a destra, in una posizione non sua come alla Juventus, ma ormai non sente più la differenza (dal 74' Nicolò Zaniolo 6: Entra ed è subito vivace. Scalde le mani al portiere del Venezuela con un bel tiro da fuori area)

Manuel Locatelli 5: In difficoltà per tutto il tempo. Non fa filtro in maniera adeguata e soffre terribilmente la pressione avversaria (dal 65' Jorginho 6,5: Meglio rispetto a chi lo ha preceduto e ha anche il merito di servire l'assist del 2-1 a Retegui)

Giacomo Bonaventura 5: Colpevole sul gol del pareggio del Venezuela e stranamente svagato e impreciso. Non riesce mai a trovare la giusta posizione (dal 46' Nicolò Barella 6,5: Entra con il piglio giusto e si mette al servizio della squadra con quantità e tanti tocchi di qualità)

Destiny Udogie 6: Fa valere la corsa e il suo fisico e tutto sommato strappa la sufficienza.

Davide Frattesi 6: Gioca in una posizione inusuale, soprattutto nel primo tempo, e fa fatica a trovare i tempi di gioco. Ci mette però sempre la consueta grinta e forza fisica.(dal 65' Lorenzo Pellegrini 5,5: Entra ma fa poco e si vede poco)

Federico Chiesa 6: Bene nel primo tempo, meno bene nella ripresa. I suoi strappi sono sempre interessanti ma sembra mancargli la lucidità nei momenti decisivi (dal 65' Mattia Zaccagni 6,5: Mette il cross che porta poi al gol di Retegui. Agile e frizzante sull'out di sinistra).

Mateo Retegui 7,5: Sempre presente e sempre sul pezzo. Segna due gol da attaccante navigato e capitalizza al meglio gli asisst di Cambiaso e Jorginho. L'Italia ha trovato il suo centravanti? (dall'87' Giacomo Raspadori sv)

Ct Luciano Spalletti 6: Queste amichevoli servono anche per fare degli esperimenti e lui oggettivamente ha anche poco tempo per lavorare con la squadra. La sua Italia con un modulo innovativo per oltre un'ora però non convince. Meglio con il passaggio al consueto 4-3-3. Da rivedere

Le pagelle del Venezuela

Rafael Romo 5: Colpevole sul gol dell'1-0 di Retegui. Si riscatta parzialmente nel corso della partita anche se la sua prova non è sufficiente.

Nahuel Ferraresi 6: Roccioso, agile e sempre concentrato.

Yordan Osorio 5: Retegui è un avversario scomodo e per ben due volte viene beffato.

Wilker Angel 5,5: Anche lui soffre i movimenti di Retegui e non è preciso in occasione del primo gol dell'Italia (dal 78' Makoun 5,5: Entra ma non dà solidità alla difesa del Venezuela)

Jon Aramburu 6: Cala alla distanza ma gioca una partita di intensità. (dall'86' Romulo Otero sv)

Cristian Casseres 6: Crea parecchie difficoltà al centrocampo azzurro (dall'87' Tomas Rincon sv)

José Martinez 6: Gioca una partita di qualità al servizio della sua squadra (dal 78' Castillo 6: Prova farsi vedere ma ha anche poco tempo a disposizione)

Miguel Navarro 6: Grinta, corsa ma anche qualità per il centrocampoista del Venezuela

Jefferson Savarino 6: Esce dopo una prova in cui non sfigura (dal 63' Daniel Pereira 5,5: Non ha lo stesso peso specifico di chi lo ha preceduto)

Salomon Rondon 6,5: Sbaglia il rigore ma è bravo anche Donnarumma. Per il resto gioca una partita enorme dove fa venire letteralmente il mal di testa ai due difensori centrali dell'Italia

Darwin Machis 6,5: Segna il gol del pareggio del Venezuela sfruttando l'errore della difesa azzurra (dal 62' Jhoner Cadiz 6,5: Entra per continuare a dare vivacità all'attacco e ci riesce. Sfiora il gol ma Donnarumma glielo nega.

Ct Fernando Batista 6: Il suo Venezuela se la gioca a viso aperto e lo fa bene contro una nazionale decisamente più forte rispetto alla saua.

Arbitro Rubiel Vazquez (Stati Uniti) 6: D'accordo la sfida amichevole ma certe volte lascia troppo correre e non estrae nemmeno un cartellino nei confronti di un paio di giocatori del Venezuela che avrebbero meritato una sanzione. Tutto sommato, però, porta a casa la sufficienza.