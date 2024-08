Le donne che hanno convinto Paulo Dybala a restare a Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Ormai è cosa certa che dietro il "no" dato a sorpresa da Paulo Dybala all'Arabia Saudita, dopo aver in un primo momento accettato l'ingaggio di 75 milioni, ci sia un tocco femminile; quello che ha reso i cuori dei "romanisti" pieno di gioia. Si tratta di quello della bellissima moglie Oriana Sabatini, e la madre Alicia. Le due donne senza dubbio più importanti nella vita dello sportivo.

Chi sono le "lady" Dybala

La prima, quella che il calciatore ha sposato lo scorso 20 luglio dopo una romantica proposta fatta a Fontana di Trevi a Roma, è in realtà una star molto conosciuta in Argentina e legata al mondo dello sport grazie alla zia Gabriela, vincitrice dello Us Open nel 1990 e argento alle Olimpiadi di Seul nel 1988. Per capire quanto sia amata nel Paese di nascita di entrambi, basta pensare che ha aperto il concerto di Ariana Grande e si è perfino esibita prima dei Coldplay.

I due si sono conosciuti nel 2017 e quando il fidanzato giocava a Torino è iniziata la loro convivenza. Un ruolo, quello di Oriana, che a differenza di molte signore "mogli di..." gioca ad armi pari in famiglia e con un potere decisionale che, come si è visto in quest'ultima vicenda, ha un suo peso a prescindere dall'indiscusso affetto del calciatore per la squadra della Capitale.

"Lei", c'era anche nel 2019, quando Paulo rifiutò il Manchester United, e nell'estate 2022 in cui la Juventus aveva deciso che non avrebbe più giocato.Per Oriana, splendida argentina dal sorriso contagioso, la dimensione romana è risultata quindi perfetta e sicuro lo avrà sottolineato nei momenti importanti della scelta, non semplice, tra una montagna di soldi degli Emirati Arabi e la gloria della maglia della Roma.

Alicia Suarez

Altro legame femminile fortissimo per Dybala quello con la mamma Alicia Suarez, soprattutto dopo la morte del padre a causa di un cancro avvenuta quando era un ragazzo di 15 anni. Si può quindi solo immaginare come lei sia un pilastro per la vita e la carriera del calciatore, e da sempre una delle sue più strette consigliere sulle decisioni da prendere. Nel 2022, quando Dybala avrebbe potuto firmare per l'Inter, mamma Alicia era lì a supportarlo, ma c'era anche durante il suo arrivo a Roma e durante gli anni in giallorosso, i gol, il Mondiale. Poteva quindi non dare il suo parere al figlio sulla "tentazione araba".

Quello di Alicia e

Oriana, sembra essere l'ennesimo caso sottolineato dal detto che "Dietro ad un grande uomo ci sia sempre una grande donna" e nel suo caso le donne sono due, entrambe amatissime ora non solo da lui, ma anche da tutta Roma.