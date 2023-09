"Peggio perdere la Bundesliga che una diagnosi di cancro": la frase del calciatore fa discutere

Gli ultimi 90 minuti più recupero della scorsa stagione del Borussia Dortmund in Bundesliga non sono certo facili da dimenticare per i suoi tifosi, i calciatori e la dirigenza visto che il titolo è sfumato a causa della mancata vittoria interna contro il Mainz. C'è un calciatore, però, che ancora oggi non si dà pace ed è il numero 9, Sebastien Haller, attaccante originario della Costa D'Avorio.

Le parole di Haller

Intervistato dal quotidiano tedesco De Telegraaf, il calciatore ha fatto un paragone molto forte che lo stesso media tedesco ha definito "sorprendente". " È proprio vero. Il titolo mancato mi fa più male di una diagnosi di cancro in quel momento ", ha dichiarato il 29enne ivoriano che, come abbiamo visto sul Giornale.it, ha combattutto e vinto un tumore ai testicoli nel luglio dello scorso anno. La frase sta già facendo discutere molto: Haller ha poi aggiunto il perché di un paragone così azzardato e fuor di luogo. " Se sei malato non puoi farci niente. Devi accettarlo e attraversarlo ma avevamo il titolo nelle nostre mani dipendeva soltanto da noi. In tal caso devi accettare dolorosamente di aver commesso errori o decisioni sbagliate".

Come detto in apertura, il riferimento è al pareggio interno contro il Mainz che ormai non aveva più nulla da chiedere al campionato: bastavano i tre punti per la vittoria matematica del titolo indipendentemente da quello che avrebbe fatto il Bayern Monaco invece è finita 2-2, con il pari soltanto oltre il novantesimo e una gara in cui i giallo-neri hanno anche sbagliato un calcio di rigore proprio con lo stesso Haller.

Il passato del calciatore