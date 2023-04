Pelé entra nel dizionario brasiliano: ecco il suo significato

Fino a oggi quando si parla, si pensa o si pronuncia la parola Pelé , soprannominato "O Rei", lo si associa al calciatore migliore di tutti i tempi come quando si parla di Diego Armando Maradona. Il calciatore, scomparso lo scorso 29 dicembre all'età di 82 anni, adesso è anche entrato a far parte del dizionario portoghese in terra brasiliana.

Ecco il significato

La notizia è stata data direttamente dalla figlia, Kely Nascimento, con un post nella sua pagina Instagram: " che o colui che è fuori dall'ordinario, che o chi per la sua qualità, valore o superiorità non può essere eguagliato a niente o a nessuno, così come Pelé, soprannome di Edson Arantes do Nascimento (1940-2022)" , aggiungendo la considerazione come il più grande atleta di tutti i tempi: " eccezionale, incomparabile, unico ". Come vale per tante parole, ecco gli esempi riportati nel dizionario secondo quanto scritto dalla: " Lui è il Pelé del basket, lei è Pelé del tennis, lei è Pelé della drammaturgia brasiliana, lui è il Pelé della medicina ". La nuova voce è descritta letteralmente come aggettivo, " pe.lé ".

Il messaggio della Fondazione Pelé

Il dizionario di cui fa parte la nuova parola è il Michaelis, tra i più diffusi della lingua portoghese in Brasile: già prima era utilizzato in forma colloquiale per indicare chi fosse il migliore sul campo, un'eccellenza, ma adesso ha trovato " la sua eternità nelle pagine del dizionario" , ha scritto la Fondazione Pelè in un messaggio su Instagram. Per adesso, la parola si trova soltanto nella versione online e digitale anche se sarà presto inserita anche sui vocabolari cartacei.

Il passo successivo riguarderà l'Accademia delle Lettere della nazione sudamericana che dovrà stabilire se introdurre o meno il nuovo vocabolo anche nella sua versione. Come ha spiegato la figlia di O'Rei su Instagram, questa inclusione è stata possibile anche per una petizione che ha già ottenuto più di 125mila firme ideata dalla Fondazione, dal canale sportivo SporTV di Globo e dal club calcistico Santos della città di San Paolo dove la leggenda ha trascorso gran parte della sua carriera quando, tra l'altro, è salito sul tetto del mondo vincendo tre Mondiali di calcio nel 1958, nel 1962 e nel 1970.

Prima della sua morte, in ogni caso, Pelé non era soltanto il soprannome di qualcuno che è diventato da anni una leggenda: il dirigente sportivo argentino, Jorge Valdano, sul quotidiano El Pais disse che sul "vocabolario del calcio" significava già "gol" o "pallone": difficile dargli torto visto che, nel complesso, ha messo a segno oltre mille reti nella sua ineguagliabile carriera.