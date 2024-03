Pescara calcio, arrestato Luca Sasanelli: accusa di violenza domestica

Non è certamente un periodo fortunato per il Pescara calcio, società che milita nel girone B del campionato italiano di Lega Pro: dopo l'addio di mister Zeman a causa delle precarie condizioni di salute per un intervento al cuore, alla vigilia della gara infrasettimanale contro la Recanatese è arrivato come un fulmine a ciel sereno l'arresto dell'attaccante Luca Sasanelli, numero 19 della formazione abruzzese, con l'accusa di presunta violenza domestica.

Cosa è successo

I fatti sono avvenuti nelle scorse ore mentre, assieme a compagni e staff del "Delfino", Sasanelli si trovava in ritiro: secondo le prime ricostruzioni sono state due pattuglie delle forze dell'ordine a prelevare il calciatore all'interno di un hotel designato per il ritiro pre-partita e portarlo in Questura. Sasanelli, adesso agli arresti domiciliari, secondo quanto riportato dal Corriere avrebbe dato uno schiaffo alla propria fidanzata qualche mese fa: da quel momento sono scattate le indagini del Nucleo dei Carabinieri di Bari dopo la denuncia della ragazza che hanno portato al fermo del giocatore 19enne classe 2004.

La nota del Pescara

Subito dopo l'arresto la società pescarese ha emesso un comunicato pubblicato sul proprio sito web e sui canali social ufficiali. " Preso atto di quanto emerso in merito al proprio tesserato Luca Sasanelli, attinto da misura cautelare per fatti di vita privata, attende di conoscere gli esiti e gli accertamenti della magistratura inquirente, a seguito dei quali valuterà i successivi passaggi procedurali ". L'attaccante con la maglia numero 19 è arrivato dalla Fidelis Andria lo scorso 1° febbraio firmando un contratto con il Pescara per i prossimi tre anni con scadenza luglio 2027.

La storia calcistica di Sasanelli

Sasanelli è un giovane 19enne promettente che in questa stagione, con la maglia della sua ex squadra (Fidelis Andria), che milita nel girone H della Serie D, ha messo a segno sette reti in 24 gare. Da qui è iniziato l'interesse del Pescara che lo ha prelevato e con cui ha collezionato già quattro presenze.

Prima del debutto nel calcio professionistico, Sasanelli ha indossato la maglia delle giovanili del Monopoli per poi passare all'Under 18 del Sassuolo: dopo una breve esperienza nell'Ascoli Under 19, il calciatore è tornato al Sassuolo (questa volta nell'Under 19) prima del trasferimento alla Fidelis Andria. Bisognerà capire, adesso, come sarà in grado di reagire sul campo il Pescara, atteso questa sera dalla trasferta contro la Recanatese che occupa, attualmente, la terzultima posizione in classifica. Gli abruzzesi, invece, si trovano al sesto posto e in piena corsa play off con 44 punti.