Zeman operato al cuore: ecco come sta l'allenatore del Pescara

È perfettamente riuscito l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto l'allenatore del Pescara, Zdenek Zeman, nella clinica "Pierangeli" di Pescara dal prof. Stefano Guarracini, primario del reparto di Cardiologia, in collaborazione con il prof. Michele Di Mauro, medico specialista in cardiochirurgia e cardiologia della clinica pescarese. Al boemo sono stati impiantati 4 bypass alle coronarie dopo il ricovero avvenuto sabato 17 febbraio.

Stagione finita

A questo punto il boemo sarà alle prese con un lungo periodo di convalescenza (almeno 4-5 mesi) che gli impedirà dimissioni veloci dalla clinica ma soprattutto il rientro in panchina: è da escludere, al momento, che possa tornare ad allenare nella stagione in corso. I medici, per adesso, non si sono sbilanciati sulle esatte tempistiche ma il quadro clinico complessivo fa propendere per mesi di assoluto riposo e, di conseguenza, lontano dai campi di calcio della Lega Pro e dal suo Pescara che ieri è incappato in una sonora sconfitta per 4-0 dalla Vis Pesaro. Ricordiamo che un paio di mesi fa era stato ricoverato nella stessa clinica dopo un lieve attacco ischemico transitorio a seguito del quale il cardiologo era stato molto chiaro: può tornare ad allenare purché smetta, per sempre, di fumare.

L'intervento chirurgico al cuore a cui il boemo, che compirà 77 anni il prossimo 12 maggio, è stato sottoposto in realtà sarebbe dovuto avvenire a fine stagione, ossia a giugno. I medici che lo hanno seguito dal momento del primo malessere, però, hanno optato per anticipare i tempi e scongiurare qualsiasi rischio per la sua salute. Oltre ai già citati professori, hanno fatto parte dell'equipe che lo ha operato anche i prof. Lorenzo Salute (nomen omen ndr) e Mirta D'Orazio oltre al dott. Filippo Falconio, amico personale di Zeman.

Le mosse del Pescara Calcio

Come già successo altre volte da dicembre, sulla panchina degli abruzzesi è stato il vice allenatore, Giovanni Bucaro, a sostituirlo e accompagnarlo personalmente in clinica per l'operazione. " Stava abbastanza bene, era abbastanza tranquillo. Nelle ultime settimane era migliorato parecchio, ma a detta dei medici l’operazione che era stata programmata per giugno andava fatta prima. Ora speriamo che torni il più presto possibile", ha dichiarato al Corriere.

In attesa di capire l'esatta tempistica sul recupero, il sito Forzapescara.com ha stilato alcuni nomi che potrebbero sostituire Zeman qualora, davvero, la sua stagione fosse definitivamente finita qui: la società avrebbe iniziato a sondare la disponibilità di Roberto Stellone ma con alcune problematiche legate al contratto. Nelle ultime ore circola anche il nome di Delio Rossi, un ex, visto che ha già allenato il Pescara nelle stagioni 1996-1997 e 2000-2001. Già in questa settimana potrebbe essere scelto e ufficializzato il nome del nuovo tecnico.