Questa foto ha scatenato la bufera: cosa è successo a Del Piero

Esplode la bufera social su Alessandro Del Piero "per colpa" dei pinguini a Dubai. Di sicuro le ultime settimane dell'anno non sono state piacevoli, sportivamente parlando, per l'ex calciatore della Juventus, preoccupato come tutti i tifosi per le sorti del club bianconero, coinvolto nell'Inchiesta Prisma e in un nuovo procedimento sportivo.

In attesa dell'evoluzione della vicenda e di un possibile ingresso in società, chiesto a furor di popolo da tutto il popolo juventino, Del Piero sta trascorrendo le vacanze di Capodanno insieme alla moglie Sonia Amoruso e ai tre figli Tobias, Sasha e Dorotea a Dubai. Giorni di relax e divertimento, che sono stati immortalati su Instagram, raccogliendo like e apprezzamento da tutti i loro follower. L'ex numero dieci bianconero si sa è uno dei calciatori più amati dal popolo juventino e i suoi post sono sempre ricoperti dall'amore dei tifosi.

Le reazioni social

Uno dei post della vacanza è stato però ricoperto da tantissime critiche da parte degli internauti. Proprio così quando Alex e Sonia hanno condiviso contemporaneamente sui loro account le loro foto e quelle dei figli insieme ai pinguini, con il titolo "You didn’t see anything. Right?" e l'hashtag #cariniecoccolosi, le reazioni del popolo di Instagram sono state davvere inaspettate.

Un follower scrive: "Forse è una delle pochissime volte in vita mia in cui non mi sono venute in mente parole di sola ammirazione per ADP. I pinguini e il gelo in Qatar (nei post sono, però, a Dubai, ndr), alla faccia della sostenibilità energetica, non sono una cosa a cui si dovrebbe dare visibilità". Un altro mostra tutta la sua delusione: "Spero che siano finti... Altrimenti Alex questa te la dovevi evitare proprio.. Ti assicuro che i pinguini a Dubai non sono caratteristici e che soprattutto gli animali selvatici non devono essere toccati".

Arrivano i commenti anche di animalisti convinti: "Starebbero meglio al polo nord, povere bestie, ridicolizzate da voi umani", "Poveri pinguini gli tocca fare i clown", "Che poca sensibilità che hai. Mi aspettavo un atteggiamento diverso". Poi c'è anche chi è più severo: "Molto triste vedere queste cose, lo dico io che sono un fan. Ha preso i soldi in Qatar durante il Mondiale, poi è andato dai pinguini a Dubai, con in mezzo due voli per Los Angeles. Era un modello negli anni ’90, oggi è anacronistico".