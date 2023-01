"Qui in Sudafrica...". La clamorosa gaffe di Cristiano Ronaldo

Una piccolo lapsus ha segnato l'arrivo di Cristiano Ronaldo, ormai ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al-Nassr, in Arabia Saudita. Il campione portoghese guadagnerà 200 milioni di euro all’anno fino al 2025, per poi diventare di fatto ambasciatore del Paese arabo, candidato ad ospitare i Mondiali 2030.

Sarà stata l'emozione o un semplice incidente con l'inglese ma durante la conferenza stampa CR7 ha detto "Sudafrica", invece di "Arabia Saudita", complice probabilmente un'assonanza tra l'inglese South Africa e Saudi Arabia. Un leggero momento di imbarazzo quando ha compiuto l'errore ma che non ha rovinato il momento a suo modo storico.

Cristiano Ronaldo a accidentellement Afrique du Sud "south Africa"pic.twitter.com/bUHtvCyDFC — lepauvrelazare (@lepauvrelazare) January 3, 2023

Una presentazione in grande stile, quella organizzata dall'All-Nassr che ha richiamato allo stadio oltre 30 mila persone sugli spalti. "Sono felice di essere qui, desidero giocare e vincere. Mi sento bene e voglio regalare felicità. La mia avventura in Europa si è conclusa ho vinto tutto e ho giocato nei migliori club, adesso inizia una nuova sfida" , ha detto un emozionato Ronaldo davanti ad un entusiasta parterre di giornalisti.

Dopo l'annuncio e il clamore suscitato per la decisione di lasciare il calcio europeo per affrontare una avventura che apre a scenari ancora tutti da scoprire, è arrivato così anche il giorno della conferenza stampa che ha visto il portoghese al centro dell'attenzione e visibilmente emozionato. Una celebrazione che è diventata ben presto un vero e proprio spot dell'Arabia Saudita e del suo movimento calcistico con parentesi di puro tifo anche in sala stampa quando il portoghese è stato interrotto da applausi e dai presenti che hanno voluto ripetere il suo grido di battaglia, quel "siuuu" che oramai lo ha reso celebre ovunque.

Los primeros 'SIIIIIIUUUUUUU' para Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí. pic.twitter.com/tKmecgwWSd — Relevo (@relevo) January 3, 2023

L'entusiasmo era già ai massimi livelli allo stadio, dove migliaia di tifosi hanno potuto assistere ad uno spettacolo di luci, colori e musica. Che è continuato ovviamente subito dopo le dichiarazioni di rito di Ronaldo che ha espresso tutta la sua soddisfazione per una scelta che lo ha reso felice.

|| @Cristiano’s first statement at the conference before the unveiling pic.twitter.com/dgG1KEpMrR — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

"Ultimamente il calcio è cambiato" ha spiegato la stella portoghese nel giustificare il motivo principale che lo ha spinto a fare una scelta per molti considerata controcorrente: "Molte persone parlano ma non sanno niente e io sono qui perché voglio trasmettere una visione diversa del Paese e del calcio, ed è per questo che ho accettato questa nuova sfida. Non mi preoccupa quello che dice la gente, oggi il calcio si è evoluto ed è molto competitivo. Non vedo l'ora di scendere in campo, ma deciderà il mister. Anche domani, io sono pronto".