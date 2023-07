Rivoluzione fuorigioco: ecco come cambierà

La "pace" non è mai arrivata nemmeno con il fuorigioco semiautomatico con il quale, grazie a un perverso incrocio di telecamere e intelligenza artificiale, si arriva a stabilire se un calciatore è, o meno, oltre l'ultimo difendente. Dopo tanti anni di polemiche, millimetri e situazioni ai limiti, sembra che si possa procedere verso un cambiamento netto, drastico, che favorisca gol, spettacolo e gli attaccanti spegnendo definitivamente le polemiche.

Quale sarà la nuova regola

Capostipite della rivoluzione sulla regola del fuorigioco nel calcio è Arsene Wenger, ex allenatore dell'Arsenal ma oggi direttore tecnico della Fifa: secondo le prime indiscrezioni, affinché un calciatore si possa considerare in fuorigioco dovrà avere tutto il corpo oltre la linea dell'ultimo uomo. In questo modo si eliminerebbero quelle linee tracciate dalla Var con cui viene misurata e valutata se anche la punta della scarpa sia in gioco o meno. Stando così le cose si assisterebbe a un drastico calo delle situazioni in cui un giocatore si trova in fuorigioco con gare più ricche di gol e spettacolo. " La regola è in fase di studio perché vogliamo che il calcio sia ogni giorno più offensivo ", aveva dichiarato alcuni mesi fa Gianni Infantino, presidente della Fifa.

Le dichiarazioni di Trefoloni

Intanto, la sperimentazione della nuova potenziale regola è iniziata nell'Under 18 italiana con risultati che hanno soddisfatto i protagonisti in campo. Il responsabile del settore tecnico Aia, Matteo Trefoloni, ha spiegato al Corriere che un calciatore non sarà più considerato punibile " se una parte qualsiasi del corpo con cui può segnare una rete è in linea con il penultimo difendente. Quindi, per essere sanzionato un fuorigioco tra l’attaccante in posizione più avanzata ed il difendente, ci dovrà essere la cosiddetta luce, ovvero dovranno essere visivamente separati" . In pratica il calciatore dovrà essere totalmente al di là dell'avversario, come oggi accade nei casi più palesi di fuorigioco. La Figc sembra molto propensa e "sul pezzo" cosme ha dichiarato anche il presidente, Gabriele Gravina, specificando di non avere "p aura del cambiamento " continuando a studiare " gli effetti di un modifica della regola del fuorigioco che consenta più spettacolo ".