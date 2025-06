Roma, lotta tra due brasiliani per la fascia destra

Roma: occhi su Wesley e Dodô per la fascia destra

La Roma si muove per rinforzare la corsia destra, dove serve qualità e profondità. Due i nomi sul taccuino: il brasiliano Wesley, attualmente al Flamengo, e il più esperto Dodò della Fiorentina. Il primo rappresenta una scommessa di prospettiva: giovane, esplosivo, ma ancora poco testato nel calcio europeo. Il secondo, invece, garantirebbe esperienza in Serie A, ma con un costo superiore e una trattativa più complessa, anche per le dinamiche interne al club viola.

Fiorentina, Fazzini è un giocatore viola

Tommaso Fazzini è a tutti gli effeti un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista classe 2003 dell’Empoli si è presentato nella mattinata di ieri a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche di rito prima della firma ufficiale. Il trasferimento segna un passo importante nella carriera del giovane talento toscano, reduce da una stagione positiva in Serie A, e rappresenta un investimento di prospettiva per il club viola, che punta su di lui per rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore.

Napoli: accordo in chiusura per Noa Lang

Il Napoli ha praticamente chiuso l’ingaggio di Noa Lang, esterno offensivo olandese attualmente in forza al PSV. Il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento e l’intesa con il club è stata trovata sulla base di un contratto pluriennale. Lang andrà a rinforzare un reparto offensivo in profonda trasformazione e rappresenta un tassello chiave nella costruzione della nuova identità tecnica voluta da Antonio Conte. La sua capacità di agire su entrambe le fasce, unita a tecnica e imprevedibilità, lo rendono un profilo perfetto per il calcio verticale che il tecnico pugliese intende proporre.

Atalanta: Sulemana nel mirino per il centrocampo

La Dea continua a muoversi con intelligenza sul mercato e ha messo nel mirino Kamaldeen Sulemana, centrocampista ghanese in uscita dal Southampton. Il giocatore, classe 2002, abbina doti fisiche a spiccate qualità offensive, e potrebbe essere il profilo ideale per dare nuova energia alla mediana nerazzurra dopo le possibili cessioni estive. L’Atalanta vuole chiudere a cifre sostenibili e lavora a una formula tra prestito con diritto di riscatto e obbligo condizionato. La trattativa è ben avviata.

Juventus: passi avanti per David

La Juventus accelera per Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 in uscita a parametro zero dal Lille, individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto offensivo.

Dopo i primi contatti esplorativi, il club bianconero ha intensificato i colloqui con l’entourage del giocatore e ha compiuto importanti passi avanti verso la definizione dell'afafre. David, autore di 19 gol nell’ultima Ligue 1, è apprezzato per la sua duttilità e capacità realizzativa. La Juve vuole chiudere in tempi rapidi, anche per anticipare la concorrenza di club inglesi.