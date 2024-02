La Roma piega il Feyenoord ai calci di rigore e accede agli ottavi di Europa League

La Roma di Daniele De Rossi, con tanta fatica, piega il Feyenoord ai calci di rigore e strappa il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Dopo l'1-1 dell'andata, stesso risultato anche al ritorno contro l'ostico e insidioso undici allenato da Arne Slot che ha fatto sudare e non poco ai giallorossi la qualificazione al tabellone principale della sorella minore della Champions League. Al gol, fortunoso, di spalla di Gimenez al 5' del primo tempo ha risposto subito il capitano Lorenzo Pellegrini con un grande tiro che si è andato ad infilare sotto l'incrocio dei pali. La partita è stata poi molto fisica e tattica con non troppe occasioni da rete, con Lukaku che al 121' ha avuto la chance per segnare il gol del 2-1 con il portiere Wellenreuther autore di una grandissima parata. Dal dischetto l'unico per la Roma a fallire l'appuntamento con il gol l'ormai ex specialista Romelu Lukaku, salvato però dal portiere Svilar, ormai titolare inamovibile per De Rossi ai danni di Rui Patricio, che ha parato ben due penalty dei giocatori del Feyenoord. Con questo successo la Roma ottiene, con merito, il passaggio al tabellone principale di Europa League raggiungendo così Milan e Atalanta (domani il sorteggio).

La cronaca della partita

Gara subito frizzante all'Olimpico con il Feyenoord che al 5' passa già in vantaggio in maniera fortunosa con Gimenez: El Shaarawy ripiegando interviene in scivolata e la mette involontariamente sulla spalla del giocatore del Feyenoord che segna l'1-0. La risposta della Roma è veemente e al 10' i giallorossi chiedono rigore per un presunto fallo su Llorente non ravvisato da Manzano: in precedenza salvataggio sulla linea da parte di un difensore olandese sul tentativo di Lukaku. Al 13' Wieffer si invola in contropiede e va al tiro: respinge bene Svilar.

Al 15' ecco la perla di Lorenzo Pellegrini che fa partire un destro di rara potenza e precisione che si va ad insaccare sotto l'incrocio dei pali della porta difesa da Wellenreuther. Al 21' palla geniale di Pellegrini per Cristante che si inserisce in area di rigore: la sua spizzata di testa però esce fuori di un soffio. Il ritmo cala nell'ultima parte della prima frazione che va in archivio sul risultato di 1-1. Nella ripresa Dybala ci prova con un bel tentativo al volo al 51' e Hancko per poco non beffa il suo portiere. I due allenatori iniziano poi la girandola di sostituzioni con le due squadre che pensano più a difendere che ad offendere. All'89' Lukaku lavora un bel pallone, scambia con El Shaarawy ma sul più bello non riesce a portarsi il pallone sul destro per concludere a rete. Dopo 6' di recupero si va ai tempi supplementari.

Nel primo tempo supplementare il Feyenoord dimostra di avere più energie rispetto alla Roma con due-tre interventi difensivi di tutto rispetto da parte dei giocatori giallorossi su belle combinazioni della squadra ospite. Al minuto 103' la punizione calciata da Ueda termina alta sopra la traversa. Nel secondo tempo succede veramente poco con il tiro di Minteh al 113': Svilar si oppone con una bella parata. Al 121' Baldanzi serve Lukaku in verticale, con il belga che si sposta il pallone sul destro e va al tiro: grandissima parata di Wellenreuther che si oppone da campione con una grande parata in angolo. Sugli sviluppi del corner ancora il belga protagonista con un'incornata di testa che non centra lo specchio della porta. Si giunge così ai calci di rigore.

Il tabellino

Roma: Svilar; Karsdorp (67' Celik), Mancini, Llorente (85' N'Dicka), Spinazzola (dal 105' Angelino); Cristante, Paredes, Pellegrini (71' Aouar); Dybala (102' Baldanzi), Lukaku, El Shaarawy (dal 90' Zalewski). Allenatore Daniele De Rossi

Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Hancko, Beelen, Hartman; Timber, Stengs (59' Zerrouki), Wieffer (120' Jahanbakhsh); Nieuwkoop (71' Minteh), Gimenez (79' Ueda), Paixao (59' Ivanusec). Allenatore Arne Slot

Marcatori: 5' Gimenez (F), 16' Pellegrini (R)

Ammoniti: Spinazzola (R), Paredes (R), Geertruida (F), Hancko (F), Timber (F), N'Dicka (R), Wieffer (F)

Sequenza rigori: PAREDES (GOL), UEDA (GOL), LUKAKU (PARATO), HANCKO (PARATO), CRISTANTE (GOL), JAHANBAKHSH (PARATO), AOUAR (GOL), HARTMAN (GOL), ZALEWSKI (GOL)

Arbitro: Jil Manzano (Spagna)