Roma-Siviglia, finale Europa League, chi gioca e dove vederla in tv

La lunga attesa è finita: mancano infatti poche ore alla seconda finale europea in due anni per la Roma. Seguiti da un fiume di tifosi della Magica, l’undici giallorosso approda alla Puskas Arena di Budapest dopo un percorso difficile e faticoso. Visto che di fronte si troverà la squadra più vincente di sempre in Europa League, il Siviglia, i favori del pronostico sono tutti per gli andalusi ma lo Special One ha già messo in bacheca una doppietta storica col Porto e sa come si fa. Riuscirà Mourinho a mantenere il suo record invidiabile che non l’ha mai visto sconfitto in una finale europea? Vediamo come si presentano le due squadre e dove seguire la gara in diretta tv o streaming.

Come giocherà la Roma

La Roma arriva alla partita più importante con l’infermeria piena, parecchi giocatori a mezzo servizio e scelte piuttosto limitate in panchina. Nonostante tutto, Mourinho dovrebbe riuscire a schierare una squadra quasi titolare, con diversi dubbi al centrocampo, dove i vari ballottaggi non sono ancora del tutto chiariti. Il vero problema sta nel capire quanti minuti nelle gambe abbiano due dei giocatori chiave come Wijnaldum e Spinazzola. In avanti, invece, visto che Paulo Dybala non dovrebbe avere più di 30 minuti nel serbatoio, probabile che si parta con Abraham unica punta, supportato dalle incursioni di Pellegrini ed El Shaarawy.

Pochi dubbi nella retroguardia, con Rui Patricio in porta protetto dalla linea a tre titolare composta da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo, invece, molti dubbi sullo schema da usare contro l’esperto Siviglia, che sulla mediana fa spesso la differenza. Si potrebbe andare a quattro con Cristante e Matic al centro e la coppia Celic-Zalewski sulle fasce o un approccio più conservativo. In questo caso mediana a tre con l’inserimento di Wijnaldum, Spinazzola sulla fascia sinistra e Pellegrini accando ad Abraham in avanti. El Shaarawy in questo caso entrerebbe a partita in corso con Dybala. Vedremo quale sarà la scelta di Mourinho.

Come giocherà il Siviglia

Gli andalusi arrivano alla finale di Budapest dopo un cammino deludente in Champions League ed una stagione molto discontinua. Il tecnico Mendilibar non sarà uno specialista di finali come il portoghese ma ha una squadra in forma più che discreta in grado di creare parecchi grattacapi ai capitolini. Pochi dubbi in questo caso, ma un assenza pesante, quella dell’argentino Marcos Acuña, uno dei laterali più forti della Liga spagnola, espulso in semifinale contro la Juventus. Ulteriore tegola il fatto che due dei giocatori che hanno fatto meglio al Sanchez Pizjuan, Pape Gueye e Corona, non sono iscritti alla lista Uefa. Gli andalusi, però, sono in grado di mettere in campo una formazione più tecnica e manovriera della Roma. Vedremo se lo Special One saprà trovare le contromisure o se l’affinità del Siviglia con l’Europa League sarà ancora una sentenza.

Formazione quasi certa quella che metterà in campo Mendilibar, a partire, ovviamente, dalla porta, dove ci sarà il marocchino Bounou, grande sorpresa del mondiale qatariota. A prendere il posto dell’argentino nella difesa a quattro il brasiliano Alex Telles, che aiuterà Jesus Navas, Badé e Gudelj. La linea a tre sulla mediana vedrà un misto di sostanza e fantasia con Fernando, Rakitic ed Ocampos. Dietro all’unica punta, lo scatenato marocchino En-Nesyri, i guizzanti Oliver Torres e Bryan Gil. Basterà per trovare varchi nell’attenta retroguardia giallorossa?

Le probabili formazioni

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Alex Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. Allenatore: José Luis Mendilibar



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: José Mourinho

Come vederla in tv

Per la prima volta dagli anni ‘80, quando le pay tv erano ancora al di là dal venire, una finale di coppa europea verrà trasmessa su Rai Uno. Grazie all’accordo tra l’emittente pubblica e il rights holder Sky, la gara che potrebbe consegnare alla Roma di Mourinho una storica doppietta europea sarà disponibile a tutti in chiaro a partire dalle 21 di mercoledì 31 maggio. La gara della Puskas Arena, diretta dall’esperto fischietto inglese Anthony Taylor, sarà però anche disponibile sia sui canali Sky che sulla piattaforma di DAZN. A questo punto, quindi, sarà solo una questione di gusti personali, visto che le tre emittenti l’affideranno ai loro telecronisti più gettonati.

La Rai schiera Alberto Rimedio ed Antonio di Gennaro, Sky Sport a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani mentre DAZN rimescola un attimo le carte: accanto a Pierluigi Pardo, infatti, l’ex tecnico giallorosso Andrea Stramaccioni. Se, invece, non siete in casa basterà collegarsi sul sito ufficiale o l’app di RaiPlay per seguire la diretta streaming. Gli abbonati alle pay tv, invece, avranno a disposizione come al solito le app di SkyGo, NOW TV o DAZN. Buona partita a tutti!