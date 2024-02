La Roma vince il derby contro il Frosinone: i giallorossi restano in scia Champions

La Roma di Daniele De Rossi si rialza prontamente in campionato, dopo la sconfitta interna per 2-4 contro l'Inter di Simone Inzaghi, vince il derby per 3-0 a domicilio contro il Frosinone del grande ex Eusebio Di Francesco e vola così a quota 41 punti, a meno 4 dalla coppia formata da Atalanta e Bologna. La partita per i giallorossi è stata sicuramente più complicata, soprattutto nel primo tempo, rispetto a quanto dice il punteggio finale con il gran gol di Huijsen che ha di fatto messo in discesa la sfida dello Stirpe.

Dopo la sconfitta in campionato e il pareggio sofferto in terra olandese in Europa League, ecco una vittoria importante per continuare ad alimentare le speranze di arrivare in Champions League, obiettivo fondamentale per una società che ha investito tanto in questi mesi come i Friedkin. Il Frosinone, invece, resta fermo a quota 23 punti e ancora invischiato pienamente nella lotta per non retrocedere. Nel prossimo turno di campionato i ciociari andranno a giocare in casa della Juventus mentre la Roma ospiterà il Torino lunedì 26 febbraio, non prima di aver giocato la sfida di ritorno in Europa League contro il Feyenoord.

La cronaca della partita

Dopo 10' di sostanziale equilibrio scarno di occasioni da rete è Lukaku al 14' a scaldare per la prima volta i guantoni di Turati: palla in verticale per il belga che tiene botta fisicamente su Monterisi e scarica poi un sinistro ben controllato dal portiere di casa. La risposta del Frosinone è nel sinistro di Soulé al 22' ma il suo tentativo finisce a lato di poco. Al 24' gran tiro di Soulé e grandissima parata del giovane Svilar. Minuto 32' tripla occasione per Kaio Jorge. L'ex Juventus la prima volta all'altezza del dischetto prova il tiroma per ben due volte viene stoppato dal portiere di casa, sul terzo tentativo la mette fuori male con il destro. Al 38' gran gol di Huijsen che si inventa un gol da attaccante vero. Il difensore prende palla, avanza, salta un uomo e di destro a giro batte Turati. Il giocatore della Roma esulta alla CR7, zittisce il pubblico e viene anche ammonito dal direttore di gara.

Nella ripresa De Rossi sostituisce Huijsen e Lukaku per inserire Llorente e Pellegrini. Il primo tentativo è del Frosinone con Mazzitelli che al 54' si mette in proprio e fa partire un bolide che spaventa Svilar. Al 62' El Shaarawy si accentra e va al tiro: fuori di poco. Al 64' per poco Svilar non combina una frittata scivolando su un retropassaggio: Llorente anticipa Kaio Jorge. La Roma raddoppia al 71' con Azmoun: tiro da fuori di Cristante, Turati respinge male e sulla ribattuta l'iraniano segna il 2-0. Al 78' Okoli tocca la sfera in area di rigore con la mano ma per l'arbitro non c'è niente. Il direttore di gara viene però richiamato dal Var che lo chiama all'on field review e concede il penalty. Dal dischetto Paredes sigla il 3-0. All'88' ci prova Harroui con una bella staffilata ben controllata da Svilar.

Il tabellino

Frosinone: Turati; Lirola (68' Caso), Okoli, Monterisi, Valeri; Gelli, Mazzitelli, Brescianini (68' Harroui); Soulè (88' Seck), Kaio Jorge (68' Cheddira), Reinier (75' Barrenechea). Allenatore Eusebio Di Francesco

Roma: Svilar; Kristensen (67' Celik), Mancini, Huijsen (46' Llorente), Angeliño (83' Smalling); Cristante, Paredes; Baldanzi (83' Aouar), Azmoun, El Shaarawy; Lukaku (46' Pellegrini). Allenatore Daniele De Rossi

Marcatori: 38' Huijsen (R), 71' Azmoun (R)

Ammoniti: Huijsen (R), Mancini (R), Azmoun (R)

Arbitro: Antonio Giua (Olbia)