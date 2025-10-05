La Roma vince in trasferta a Firenze e inguaia Pioli: giallorossi in vetta alla classifica

La Roma batte 2-1 la Fiorentina al Franchi nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A. Tre punti d'oro per la squadra di Gasperini, che in attesa delle partite di Napoli e Milan, sale momentaneamente in testa alla classifica da sola. Sono i viola a passare in vantaggio al 14' con una prodezza di Moise Kean. I giallorossi ribaltano il risultato in pochi minuti grazie ad una prodezza di Matias Soulé e un colpo di testa di Bryan Cristante. La reazione della Fiorentina si infrange sul palo di Kean e sulla traversa di Piccoli. Si mette male ora per Pioli, con i viola fermi a tre punti e zero vittoria. La Roma di Gasp invece può continuare a sognare.

La partita

Grande aggressività da parte di entrambe le squadre un gioco molto spezzettato. Al 14' segna la Fiorentina: un maldestro scontro tra Mancini e Celik consente ai viola di recuperare palla, Nicolussi lancia Kean nell'uno contro uno con N'Dicka. L'attaccante della Nazionale si beve il difensore poi è bravo a infilare Svilar con un gran destro dal limite. La reazione è immediata e al 22' segna Soulè. Bello l'assist di tacco-esterno di Dovbyk, per il sinistro al volo dell'argentino che batte De Gea e fa 1-1. Soulè ha un'altra grande occasione al 28', ma questa volta salva in angolo da Pablo Marì. L'argentino è di nuovo decisivo alla mezzora, quando da corner, trova l'assist per la testa di Cristante che vale il gol del sorpasso. Al 36' Dobyk si divora il tris da due passi, colpendo sul fondo sull'assist di Wesley. Subito dopo al termine di una bella azione in verticale il sinistro di Kean si stampa in pieno sul palo.

Nella ripresa Pioli lancia Piccoli al posto di un deludente Gudmundsson. Gasp risponde con gli ingressi di Dybala e Pellegrini, ma col passare dei minuti il match diventa sempre spezzettato. Lampo improvviso di Piccoli poco prima della mezzora, che vince un duello aereo con Mancini poi ci prova dalla distanza. Il pallone scavalca Svilar e si stampa sulla traversa. La Roma arretra. All'82' Gosens, che tutto solo manca il 2-2 sparando alle stelle da ottima posizione. L'ultimo sussulto del match è per una conclusione da lontano di Dybala allontanata da De Gea con un grande intervento. Con un po' di sofferenza la Roma resiste e conquista i tre punti della vetta. Fiorentina sempre più in crisi.

Il tabellino

FIORENTINA (3-5-1-1) - De Gea; Pongracic, Pablo Marì (75' Comuzzo), Ranieri; Dodò (81' Fortini), Mandragora (75' Dzeko), Nicolussi Caviglia, Fazzini (67' Ndour), Gosens; Gudmundsson (46' Piccoli); Kean. Allenatore: Stefano Pioli

ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley (81' Ziolkowski), Cristante, Koné, Tsimikas (68' Rensch); Soulé (81' El Aynaoui), Baldanzi (59' Pellegrini); Dovbyk (59' Dybala). Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: Kean (F) 14', Soulè (R) 22', Cristante (R) 30'

Ammoniti: Cristante (R), Gudmundsson (F), Tsimikas (R), Wesley (R), Pablo Marì (F),

Arbitro: Andrea Colombo (Como)