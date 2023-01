CR7 e Georgina, convivenza vietata in Arabia? Come stanno le cose

Non sono finiti i grattacapi per Cristiano Ronaldo, all'inizio della sua avventura in Arabia Saudita con la squadra dell'Al-Nassr.

Dopo aver scoperto del rinvio forzato del debutto a causa delle due giornate di squalifica e che non può essere tesserato dal nuovo club finché sarà ceduto un altro calciatore straniero, il campione portoghese, appena arrivato in Arabia Saudita, deve affrontare un problema ancor più strettamente personale, che riguarda i suoi familiari.

Potrà vivere in Arabia Saudita insieme con la sua famiglia? E più precisamente potranno lui e la compagna Georgina Rodriguez convivere sotto lo stesso tetto? La loro storia d’amore è cominciata nel 2016 mentre il portoghese giocava per il Real Madrid, hanno due figli insieme: Bella e Alana. Ronaldo ha anche altri tre figli – Cristiano Jr. ed Eva e Mateo – che sono gemelli.

Il problema sorge perché i due non sono (ancora) sposati e per la legge islamica un uomo e una donna che non siano legati da rapporti di parentela o uniti in matrimonio non possono vivere insieme. Georgina non potrebbe dunque stare con lui sotto il lussuoso tetto della villa faraonica dove CR7 si è già trasferito in Arabia. Il condizionale, mai come in questo caso, è però d'obbligo, scopriamo il perché.

Cosa dice la legge saudita

Innanzitutto le autorità potrebbero fare un'eccezione, visto che Georgina e Ronaldo rientrerebbero (da stranieri e non da cittadini sauditi) nei casi di fronte ai quali le autorità hanno già derogato in passato alla legge.

L'agenzia di stampa spagnola Efe, ha chiesto un parere a due avvocati che lavorano in Arabia Saudita: "La legge proibisce la convivenza senza un contratto di matrimonio, ma le autorità hanno iniziato a chiudere un occhio e a non perseguire nessuno, soprattutto in caso di cittadini stranieri".

A tranquillizzare la coppia ci ha pensato anche la giornalista Francesca Brienza, compagna di Rudi Garcia, allenatore dell'All Nassr, che con una storia pubblicata su Instagram ha chiarito: "Da settembre 2019 è stato approvato un programma per l’apertura al turismo che prevede la possibilità per le copie non sposate che si recheranno in vacanza in Arabia Saudita di condividere la stessa camera dell'hotel! Una banalità per la nostra cultura, ma un vero cambiamento per la loro".