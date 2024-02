A Liverani la mission impossible salvezza: la mossa della Salernitana

Alla fine non sono stati scelti né Davide Ballardini, né Leonardo Semplici per sostituire l'esonerato Filippo Inzaghi. Il direttore sportivo sportivo Walter Sabatini ha scelto Fabio Liverani per queste ultime 14 giornate di campionato ed ha scelto di affidarsi ad un tecnico che ha sempre cercato di proporre un buon calcio.

Il prossimo turno di campionato, però, sarà già un banco di prova molto difficile per il neo tecnico degli amaranto che dovrà confrontarsi a San Siro contro la capolista e famelica Inter di Simone Inzaghi che solo quattro giorni dopo, martedì 20 febbraio, ospiterà l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Sicuramente i nerazzurri faranno massiccio turnover con la Salernitana che proverà a mettere i bastoni tra le ruote alla prima della classe in un testacoda che si giocherà venerdì sera 16 febbraio alle ore 20:45.

Una salvezza difficile

La Salernitana è ultima in classifica con soli 13 punti messi insieme in 24 partite di campionato frutto di sole due vittorie, sette pareggi e ben quindici sconfitte. Peggior difesa della Serie A con 47 reti al passivo e secondo peggior attacco del campionato con 20 gol realizzati, peggio ha fatto solo l'Empoli di Davide Nicola che ha però rifilato tre gol proprio alla Salernitana nell'ultimo turno e che sono valsi l'esonero per Filippo Inzaghi. Dal mercato sono arrivati diversi giocatori a fronte di due sole partenze: quelle di Bohinen finito al Genoa e quella di Mazzocchi finito al Napoli. Sono arrivati gli svincolati ed esperti difensori Kostas Manolas e Jerome Boateng, l'attaccante Mikael, Pierozzi dalla Fiorentina, Basic dalla Lazio, Zanoli dal Napoli, Pellegrino dal Milan, Pasalidis dall'Ofi Creta, Vignato dal Pisa, Gomis dal Kasimpasa, Weissman dal Granada andato in gol con l'Empoli.

I prossimi impegni

Questi saranno i prossimi impegni della Salernitana da qui al 26 maggio, giorno dell'ultima giornata di campionato: Inter a San Siro, Monza in casa, Udinese e Cagliari in trasferta, Lecce all'Arechi e Bologna al Dall'Ara. Per poi chiudere nelle ultime otto giornate con Sassuolo, in casa, Lazio all'Olimpico, Fiorentina tra le mura amiche, Frosinone fuori casa, Atalanta all'Arechi, Juventus a Torino, Verona in casa per poi chiudere con il Milan a San Siro. Questo il lungo e tortuoso cammino che potrebbe portare alla salvezza della Salernitana con Liverani che sarà però chiamato ad un vero e proprio miracolo visto che la maggior parte degli impegni saranno davvero difficili, quasi proibitivi con le sfide in trasferta contro Inter e nel finale contro Juventus e Milan.