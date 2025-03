"San Siro, entro l'estate la vendita. Il nuovo stadio? Nel 2030"

Ascolta ora 00:00 00:00

È prevista per oggi la consegna del progetto sul "nuovo San Siro" da parte di Milan e Inter. Destinatario il Comune di Milano. Nelle carte si spiegherà agli amministratori comunali cosa i due club intendono fare per acquistare lo stadio di MIlano e le aree ad esso adiacenti. Nessuna sorpresa, ma il fatto che i due club consegnino formalmente il piano di fattibilità è un passaggio importante.

"Mi auguro che oggi ci sia la consegna di un'offerta, che da un lato sia economico-finanziaria e dall'altro spieghi cosa bisogna fare". Intervenuto ai microfoni di "Non stop news" su Rtl 102.5 il sindaco di Milano Giuseppe Sala, commenta le indiscrezioni di stampa secondo cui oggi le squadre del Milan e dell'Inter presenteranno al Comune di Milano il piano per l'acquisizione dello stadio San Siro, delle aree circostanti e i permessi di costruzione del nuovo stadio.

"Prima delle scorse vacanze - ricorda Sala - abbiamo provato a convincere le squadre a ristrutturare San Siro. E questa è verità storica. Ci hanno lavorato per alcuni mesi e hanno detto 'non si può, è troppo costoso'. Così hanno cominciato ad elaborare altri piani ed esattamente a novembre ci hanno detto: 'Bene, siamo interessati all'acquisto di San Siro e delle aree'". Da lì, poi, sono partiti dei tavoli tecnici per esaminare una serie di elementi, come i vincoli acustici, la distanza dalle case, la mobilità, il verde: "Tavoli tecnici che devono portare, mi auguro, ad un'offerta". A questo punto, avverte Sala, "la legge dice che la prima cosa da fare è, avendo l'offerta, ovviamente analizzarla e vedere se è in linea e dobbiamo fare un bando".

Quindi "se oggi arriverà questa offerta, la esamineremo e poi riferirò al Consiglio comunale". Dopodiché, "se tutto funziona, un bando da 30-45 giorni, nel frattempo si tratterà con le squadre con l'obiettivo di cedere lo stadio e le aree alle squadre per le vacanze", entro luglio. Per dopo, "fino alle Olimpiadi - dice Sala - non succederà nulla, ricordo che il 6 febbraio 2026 si farà l'inaugurazione dei Giochi. Poi cominceranno a costruire un nuovo stadio di fianco a San Siro, e ci vorrà qualche anno.

E quando sarà pronto, rigenereranno il vecchio San Siro. Ergo - conclude il sindaco -, a mio giudizio, almeno fino al 2030. Se poi dovessi immaginare quando potrà esserci il nuovo stadio, direi il 2030".