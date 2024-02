Sassuolo e Torino si dividono la posta in palio: finisce 1-1 al Mapei Stadium

Il Sassuolo di Alessio Dionisi e il Torino di Ivan Juric non si fanno male nel posticipo serale del sabato sera. Finisce 1-1 con le due reti siglate da Andrea Pinamonti e Duvan Zapata tra il 5' e il 9' minuto di gioco in un match che non ha regalato troppe emozioni agli spettatori del Mapei stadium. Questo pareggio sostanzialmente serve poco ad entrambe perché i granata consolidano il decimo posto a quota 33 punti, a meno due dal Napoli ottavo, mentre i neroverdi salgono a quota 20 punti ma si portano a soli due punti dalla zona retrocessione. Il Torino si conferma squadra solida e che può ambire ad un posto in Europa essendo a soli cinque punti dalla Roma quinta. Per il Sassuolo, invece, si conferma una stagione difficile con soli 20 punti e cinque vittorie messe a segno in 23 partite disputate, 5 i pareggi con quello di stasera e ben 13 sconfitte. E pensare che i neroverdi a settembre hanno avuto la meglio nell'arco di una settimana di Juventus, in casa, e Inter a San Siro. Dopo quella doppietta di successi il buio per i ragazzi di Dionisi che dovranno faticare e non poco per raggiungere la salvezza.

La cronaca della partita

Sassuolo subito in vantaggio al primo affondo con Pedersen che crossa per Pinamonti che di testa batte Milinkovic-Savic. Il Toro, però, pareggia subito con Zapata dopo soli 4 minuti: Bellanova la mette in mezzo rasoterra per il colombiano che buca Consigli. Al 20' Ricardo Rodriguez si fa male e al suo posto entra Masina. Minuto 29' Vlasic va vicinissimo al 2-1 ma il suo colpo di testa su assist di Bellanova termina alto. Un minuto dopo ancora Zapata fa venire i brividi a Consigli ma la palla esce di un soffio. Vlasic sul finire del primo tempo si rende ancora pericoloso mentre al minuto 45' Bajrami scalda le mani di Milinkovic-Savic su punizione. Nella ripresa cala l'intensità e le occasioni da rete con la prima vera palla gol che capita sui piedi di Laurentiè al minuto 69' che prova un diagonale dopo una bella azione personale: para Milinkovic. Girandola di sostituzioni con i due allenatori che provano a cambiare le carte in tavola tra il 72' e il 73'. Minuto 78' è Zapata a decollare di testa ma la sua conclusione è troppo centrale e para Consigli. All'80' Savic salva tutto con un bell'intervento sul tiro ancora una volta di Laurentiè. Defrel al minuto 89' per poco non regala i tre punti ai padroni di casa mentre al 95' Consigli è bravissimo a dire di no a Zapata al minuto 95' su assist di Okereke. Finisce 1-1 al Mapei Stadium.

Il tabellino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic (95' Ferrari), Viti, Doig (95' Tressoldi); Matheus Henrique, Lipani (72' Racic); Bajrami (72' Defrel), Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti (89' Mulattieri9. Allenatore Alessio Dionisi

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji, Lovato (83' Sazanov), Rodriguez (20' Masina); Bellanova (84' Vojvoda) Tameze, Ilic (73' Ricci), Lazaro; Vlasic ); Sanabria (73' Okereke), Zapata. Allenatore Ivan Juric

Marcatori: 5' Pinamonti (S), 9' Zapata (T)

Ammoniti: Doig (S), Lovato (T), Tameze (T), Vlasic (T)

Arbitro: Daniele Orsato (Schio)