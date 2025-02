È scontro fra Icardi e Wanda Nara. Ora lui la denuncia per "rapimento"

Ascolta ora 00:00 00:00

Continuano a deteriorarsi i rapporti fra Mauro Icardi e Wanda Nara. Dopo l'ultima rappresaglia di Milano, con il calciatore tornato a casa per trovare tutte le serrature cambiate, ecco arrivare una nuova incredibile notizia. Da oltre un mese Maurito non starebbe vedendo le figlie, tanto che, secondo certi rumors, ci sarebbe stata anche una denuncia.

Secondo la stampa argentina, non ci sarebbe stato alcun riavvicinamento fra i due ex coniugi, che in questo momento si trovano a vivere un divorzio a dir poco burrascoso. Mauro Icardi non starebbe vedendo le figlie Isabela e Francesca perché Wanda Nara le avrebbe portate con lei in un altro Paese senza neppure ottenere il consenso dell'ex compagno, e in pieno contrasto alle disposizioni del giudice. Il condizionale in queste circostanze è d'obbligo, tuttavia il quotidiano La Nacion avrebbe diffuso dei documenti che proverebbero la denuncia di Icardi nei confronti della ex moglie.

Il calciatore, spiegano i giornali argentini, avrebbe denunciato la Nara per rapimento di minore. La showgirl avrebbe quindi acconsentito a un incontro fra Icardi e le bambine, ma a una condizione: la nuova fidanzata di lui non deve essere presente.

" Per Wanda la situazione si è complicata: multa e denuncia penale ", è quanto riferisce La Nacion, che riporta anche un estratto della sentenza. " La risoluzione afferma: senza pregiudizio di quanto qui deliberato, la Sig.ra Wanda Solange Nara è nuovamente sollecitata a rispettare rigorosamente gli ordini del tribunale, pena l'applicazione di una nuova multa di ottanta milioni di pesos ".

La denuncia di rapimento è stata presentata perché, secondo Icardi, Wanda Nara avrebbe portato le figlie in Argentina senza prima essersi consultata con lui e aver ottenuto il suo consenso. La manager e influencer si è detta disposta a permettere un incontro, ma solo se Icardi si presenterà senza la fidanzata Eugenia La China Suarez.

Il calciatore, tuttavia, non ha rigettato il, affermando che la ex moglie ha già fatto incontrare alle bambine il suo nuovo compagno, L-Gante.

Insomma, almeno per il momento non sembrano esserci dei punti d'incontro.