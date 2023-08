"Andrò fino in fondo, contro di me falso femminismo". Rubiales dice no alle dimissioni

Ascolta ora: ""Andrò fino in fondo, contro di me falso femminismo". Rubiales dice no alle dimissioni"

Luis Rubiales, a sorpresa, cambia ancora idea, e annuncia all'assemblea straordinaria della Federcalcio spagnola che si batterà sino alla fine per difendersi dalle accuse di abusi sessuali, in seguito al bacio in bocca alla campionessa del mondo, Jenni Hermoso. Ha chiesto scusa, tuttavia non solo non ha fatto un passo indietro, ma annuncia azioni legali, addirittura citando alcune ministre: "La ministra Montero e la ministra Belarra -ha detto - hanno parlato di violenza sessuale. Vorrei sapere cosa pensano sul serio delle donne vittime di violenza. Ora intendo portarle il caso in Tribunale". Quindi ha offerto la sua versione dell'ormai celebre bacio, dicendo che era "condiviso" dalla giocatrice: "Lei per prima è venuta vicina a me, quindi le ho detto di dimenticarsi del rigore sbagliato ci siamo abbracciati. Quindi le ho chiesto un bacetto e lei mi ha detto che andava bene". "Il desiderio che potevo avere nel baciare" poi ha chiarito "era lo stesso che potevo avere nel dare un bacio a mia figlia. Non c'era posizione di dominio anche se si sta vendendo un'altra cosa".

Intanto non finiscono i problemi. Dopo il procedimento aperto dalla Fifa, secondo quanto riportato da La Sexta, la Procura di Madrid avrebbe presentato una denuncia nei suoi confronti per quel bacio senza consenso. Il pm avrebbe sottolineato che i fatti denunciati potrebbero costituire un reato di violenza sessuale. Inoltre la responsabilità della vicenda sarebbe in capo alla Procura del Tribunale Nazionale poiché si tratterebbe di un reato commesso da un cittadino spagnolo all'estero.

Le parole di Rubiales

"Non mi dimetto, non mi dimetto, non mi dimetto, non mi dimetto, non mi dimetto - ha ribadito cinque volte Rubiales nel corso della conferenza seguita all'assemblea straordinaria della Rfef -. Ho ricevuto molte pressioni. Magari lunedì troveranno la formula per cacciarmi, ma io intendo difendermi e lottare sino alla fine".

"Questo è l'organo che mi ha eletto e qui devo dare le mie spiegazioni - ha esordito Rubiales nel suo discorso -. Devo ringraziare per tutti i messaggi di congratulazioni che ho ricevuto per la vittoria. Devo chiedere scusa per quello che è successo sul palco di Sidney, in un momento di euforia, in cui ho perso il controllo. Chiedo scusa alla famiglia reale e a chi si è sentito offeso per un gesto poco edificante, non mi voglio giustificare. Ma era un bacio senza dominanza, come se fosse dato a mia figlia".

Il numero uno della Federazione ha poi proseguito nel descrivere l'evento incriminato: "È stato spontaneo, reciproco e consensuale. Ho un ottimo rapporto con tutte le giocatrici e abbiamo vissuto momenti molto affettuosi in questo ritiro. Appena è arrivata Jenni mi ha sollevato da terra e quando mi ha lasciato ci siamo abbracciati, io le ho detto di lasciar perdere il rigore (sbagliato nel corso della Finale, ndr), che era stata fantastica, lei mi ha detto che se sono un crack ed è successo".

Poi è passato al contrattacco: "Il falso femminismo non cerca la verità, cerca di mettersi al collo la medaglia e pensare che stiamo facendo passi avanti. Non si preoccupano delle persone. Diversi politici hanno definito questo atto una violenza sessuale, un gesto senza consenso, un'aggressione... Queste persone stanno cercando di assassinarmi pubblicamente e io mi difenderò, come tutti gli spagnoli, in tribunale. Intraprenderò azioni legali contro queste persone. Hanno insistito molto sul sensazionalismo del falso femminismo, la stampa continuerà a uccidermi, ma la verità è la verità. Potranno continuare con questa campagna, ma nel profondo del mio cuore non mi interessa".

Le reazioni