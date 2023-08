Spagna vince ai mondiali, presidente Federcalcio bacia una calciatrice: è polemica

La vittoria della Spagna ai mondiali di calcio femminile sarà ricordata soprattutto per un gesto inconsueto, diventato virale sui social media. Il bacio sulla bocca dato dal presidente della Federcalcio spagnola (Rfef) Luis Rubiales alla giocatrice Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione, trasmesso da Rtve, ha scatenato reazioni e polemiche.

Il bacio

Rubiales, euforico per la storica vittoria della squadra femminile iberica, era sul palco per congratularsi con le calciatrici alla consegna delle medaglie. Quando si è avvicinata Jennifer Hermoso, la miglior marcatrice nella storia della nazionale spagnola, l’ha prima abbracciata e le ha preso il volto con le mani e le ha dato un bacio a stampo.

Le reazioni

Il ministro ad interim per l'uguaglianza Irene Montero ha sottolineato in un’intervista che “non bisogna dare per scontato che il bacio senza consenso sia qualcosa che accade. È una forma di violenza sessuale che soffrono le donne in modo quotidiano e fino a ora invisibile, e che non possiamo normalizzare” . Montero ha aggiunto che porre fine a tutto questo “è compito dell'intera società. Il consenso è la questione centrale. Solo il sì è sì” .

Il commento della calciatrice

Da parte sua, la giocatrice Hermoso, la quale negli spogliatoi aveva confidato alle compagne di squadra che il gesto del presidente della Federcalcio non le era piaciuto, in pubblico ha cercato di minimizzare l’episodio. “Si è trattato – ha detto – di un gesto di amicizia e gratitudine. L’entusiasmo era reciproco per la gioia immensa che dà vincere un mondiale. Io e il presidente abbiamo un ottimo rapporto, il suo comportamento con tutti noi è stato da dieci ed è stato un gesto naturale di affetto e riconoscenza” .

La nazionale delle ammutinate

A fare notizia in Spagna, comunque, non è stato solo il bacio “proibito” di Rubiales alla calciatrice Hermoso. A creare malumori, in particolare, fin dall’inizio dei mondiali sono state le polemiche interne alla squadra iberica. Quello spagnolo è un team di ammutinate. Le giocatrici sono tutte contro il commissario tecnico Jorge Vilda. Solo undici mesi fa, la tensione tra Vilda e le giocatrici spagnole era così alta da esplodere in una clamorosa ribellione.

Quindici di loro scrissero una lettera alla federazione, chiedendo di non essere più convocate finché alla guida della nazionale ci fosse stato il 42enne ex giocatore che tutte consideravano un sergente di ferro. Ma Rubiales, presidente della Rfef, non cedette alla richiesta della squadra, confermando il ct, pur concedendo qualche libertà in più alle calciatrici. Scelta che, alle fine, si è rivelata vincente.