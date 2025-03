"Non mi assomigli..." L'attacco choc di Cristiano Ronaldo al suo sosia

Cristiano Ronaldo attacca il suo "sosia" accorso a vederlo giocare

È stato ricoperto di critiche il calciatore Cristiano Ronaldo, nonostante in "campo" è stato il solito fenomeno segnando l’ennesimo gol, il 926° della sua infinita carriera, con l’Al Nassr. Ma i fischi che lo hanno visto protagonista non erano per le sue giocate quanto per il trattamento che ha riservato ad un suo sosia accorso a vederlo allo stadio.

Cosa è successo

Cristiano si stava riscaldando assieme ai compagni di squadra prima dell'inizio della partita, quando ha visto in tribuna questo ragazzo vestito con la maglia numero 7 che il cinque volte Pallone d'Oro è solito indossare nella sua nazionale. Indubbiamente sia nel taglio di capelli che nella fisicità lo spettatore assomigliava molto al calciatore, che se n'è reso conto e ha deciso di dire la sua.

Si è quindi avvicinato e gli ha urlato: " Fratello, non mi somigli! Non mi somigli! Sei molto brutto! ". Non si è capito bene se questa volesse essere una battuta oppure se il calciatore pensasse davvero la cosa, fatto sta che il tifoso ha abbozzato un sorriso, sicuramente non felice di essere stato trattato così, dal suo idolo, replicando alla presa in giro dicendo al calciatore: " Sei il migliore ". A quel punto Ronaldo ha risposto alzando il pollice in segno di approvazione.

Le critiche social

Sugli spalti, dove la scenetta è stata vista in presa diretta, sono iniziati un po' di fischi nei confronti del calciatore. La performance non proprio da "campione" non è certo piaciuta. Ma è sui social che la gente si è scatenata contro di lui: " Immaginate di idolatrare qualcuno e sentirsi chiamare brutto davanti al mondo " ha scritto un utente.

" Sorriso forzato e dolore negli occhi.

Immaginate di idolatrare un uomo così tanto da volare in Arabia Saudita, comprare un posto in prima fila, pettinarvi come lui, indossare la sua maglia e parlargli durante il riscaldamento, solo per sentirvi chiamare brutti davanti al mondo intero

Il ragazzo è morto un po' dentro per essere stato definito molto brutto dall'uomo che chiaramente adora a un livello estremo", ha scritto un altro e poi ancora "". Insomma Ronaldo non ne è uscito bene al contrario dello sfegatato "sosia" che ha saputo prendere la cosa con ironia, quella di cui a quanto pare non è fornito il grande campione.