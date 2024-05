Serie B, il Parma vola inSerie A. Il Como ad un passo dalla promozione

Dieci partite tutte in un giorno per il 36° turno di Serie B nell'ultimo infrasettimanale previsto dal calendario. La giornata si apre con l’anticipo delle 12:30 fra Cremonese e Pisa. Tornano alla vittoria i lombardi che si impongono per 2-1 grazie alle reti di Ciofani al 13’ e di Coda all’85’, in mezzo il momentaneo pari di D’Alessandro al 48’. Con questi tre punti i padroni di casa salgono a quota 63 consolidando il quarto posto, mentre i toscani restano fermi a 45, a metà classifica.

Il Como, dopo il pari di Genova, rimonta il Cittadella, imponendosi 2-1 nel recupero, proseguendo il sogno Serie A. Al 71’ Pittarello la sblocca ma Verdi prima (73’) e Goldaniga poi (91’) regalano tre punti ai lombardi che consolidano il secondo posto con 71 lunghezze, per i veneti invece i punti restano 45. Il Venezia cade contro il Catanzaro per 3-2 e permette al Parma di festeggiare la promozione. I giallorossi passano al 5’ con Pontisso ma Idzes al 14’ e al 55’ ribalta la sfida – in mezzo un gol annullato a Bjarkason per fuorigioco – ma l’espulsione al 57’ di Sverko rianima gli uomini di Vivarini che al 59’ la riprendono con Iemmello e, poi, in un finale folle, sempre il numero 9 dal dischetto batte Joronen e fa esplodere il “Ceravolo”. Con questa vittoria i calabresi salgono a quota 60 e consolidano il quinto posto, per i veneti rimane quota 67 con la terza piazza ma, adesso, le chance di promozione diretta sono ridotte al minimo. Cade ancora il Palermo che perde 1-0 contro lo Spezia: a decidere la contesa è Di Serio al 16’. Punti pesanti per i liguri che salgono a quota 40 ed escono dalla zona calda, per i siciliani saranno playoff ma la stagione è ampiamente al di sotto delle aspettative.

Spettacolare 4-3 fra Sudtirol e Ternana, in una gara dai sorpassi e controsorpassi continui. Odogwu la sblocca al 9’ ma Pereiro al 23’ e Luperini al 33’ la ribaltano prima del pari annullato per mani a Molina al 43’. Nella ripresa prima gli altoatesini la pareggiano con Casiraghi al 51’ ma ancora Luperini al 67’ riporta avanti gli umbri che appena sette minuti prima erano andati in inferiorità numerica per il doppio giallo rifilato a Boloca. Nel finale, dunque, i padroni di casa la riprendono prima ancora com Casiraghi al 75’ dagli undici metri per poi vincerla all’85’ con El Kaouakibi che fa volare Valente a ridosso della zona playoff, mentre Breda ritorna in zona playout restando fermo a 37 punti. Si salva il Cosenza che vince la terza di fila ad Ascoli grazie al solito Tutino (41’) e si regala quasi l’ebrezza dei playoff accorciando sull’ottavo posto con 45 punti, per i marchigiani invece i punti restano 37, in piena zona playout.

La capolista Parma impatta 1-1 a Bari ma festeggia la promozione in Serie A, complice la sconfitta del Venezia a Catanzaro. Gli emiliani la sbloccano al 50’ con Bonny ma al 68’ capitan Di Cesare riequilibra la contesa: un punto a testa che permette a Pecchia di salire a quota 74, ben 7 punti in più del terzo posto e ai pugliesi di agguantare Ascoli e Ternana a quota 37. La Sampdoria riesce, non senza difficoltà, a battere 1-0 il Lecco grazie al gol di De Luca all’82’ grazie anche alla superiorità numerica per il rosso rifilato a Lepore al 73’ e non riesce a mettere a segno una vittoria in ottica playoff. I lombardi, ultimi in classifica e già retrocessi in C, restano a quota 26; per Pirlo arriva il settimo posto con 49 punti. Termina 2-2 il derby fra FeralpiSalò e Lecco, con gli ospiti che la sbloccano grazie a Bisoli al 4’ ma Dubickas al 9’ e La Mantia al 29’ ribaltano la sfida prima che ancora una volta capitan Bisoli (42’) la riequilibri. Un punto a testa che serve agli ospiti per consolidare la posizione playoff con 48 punti mentre i padroni di casa restano penultimi con 33 punti a 4 lunghezze dai playout. Il derby emiliano fra Reggiana e Modena viene vinto dagli uomini di Nesta grazie al rigore realizzato da Gondo al 64’ che consente ai padroni di casa di salvarsi agguantando quota 46 in classifica, per gli ospiti i punti restano invece 43 ma la sperata svolta dopo la vittoria contro il Sudtirol non è arrivata.

Risultati 36ª giornata

Cremonese-Pisa 2-1

Ascoli-Cosenza 0-1

Catanzaro-Venezia 3-2

Como-Cittadella 2-1

Spezia-Palermo 1-0

Sudtirol-Ternana 4-3

Bari-Parma 1-1

FeralpiSalò-Brescia 2-2

Lecco-Sampdoria 0-1

Reggiana-Modena 1-0

Classifica

Parma 74 punti

Como 71

Venezia 67

Cremonese 63

Catanzaro 60

Palermo 52

Sampdoria 49 (-2 punti di penalizzazione)

Brescia 48

Sudtirol 46

Reggiana 46

Cosenza 45

Cittadella 45

Pisa 45

Modena 43

Spezia 40

Ascoli 37

Ternana 37

Bari 37

FeralpiSalò 33

Lecco 26

Prossimo turno

Brescia-Lecco

Cittadella-Bari

Cosenza-Spezia

Modena-Como

Palermo-Ascoli

Parma-Cremonese

Pisa-Sudtirol

Sampdoria-Reggiana

Ternana-Catanzaro

Venezia-FeralpiSalò