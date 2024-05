Serie B, il Catanzaro ribalta il Brescia e si regala un sogno: è 4-2 al Ceravolo

Il Catanzaro batte 4-2 il Brescia nel turno preliminare dei playoff di Serie B e si regala la semifinale contro la Cremonese. I padroni di casa rimontano gli ospiti grazie ad una zuccata di Donnarumma nel recupero e nei supplementari chiudono la pratica. Per Vivarini è la prima semifinale playoff della sua carriera, si spengono invece i sogni promozione dei lombardi che fino al 97' erano qualificati.

Primo tempo

Parte subito forte il Catanzaro con Biasci che al 3’ entra in area dopo un assolo in solitaria e calcia ad incrociare, sinistro respinto in corner da Lezzerini fra gli applausi degli spettatori.

Nonostante l'ottimo avvio dei calabresi, alla prima occasione utile la sblocca il Brescia che passa con Galazzi. 8’ sul cronometro, Bisoli crossa per Moncini, sponda aerea per il destro vincente di Galazzi che buca Fulignati.

Padroni di casa vicinissimi al pareggio con Vandeputte al 23’: il belga riceve e dopo essere entrato in area incrocia sul secondo palo, Lezzerini non riesce ad arrivare sulla conclusione ma la palla colpisce il palo ed esce fuori.

Arriva il pari dei giallorossi grazie a capitan Iemmello. Minuto 26’, Biasci riceve e nello stretto serve il compagno di reparto che con un tocco elude la marcatura e batte Lezzerini, 1-1 al “Ceravolo” che manderebbe la sfida ai supplementari.

Iemmello rischia di far crollare lo stadio al 30’: il capitano da fuori area col sinistro impatta benissimo e cerca la traiettoria verso l'incrocio dei pali, deviazione di Lezzerini in corner che salva il pari in quella che diventa l'ultima emozione di un bel primo tempo.

Secondo tempo

Ritorna subito avanti il Brescia grazie al solito Moncini. Minuto 52', cross di Bianchi, Brighenti anticipa proprio Moncini ma la palla finisce addosso a Veroli che favorisce la ribattuta a rete del centravanti lombardo che fa esultare il settore ospiti girandosi in un fazzoletto e battendo Fulignati.

In due minuti due occasioni ghiottissime, una per parte: al 58’ su un erroraccio di Brighenti, Moncini si trova a tu per tu con Fulignati ma l’autore del raddoppio spara addosso al portiere ospite, al 59’ dopo una carambola in area ospite Sounas si ritrova la palla fra i piedi in solitaria ma la sua conclusione da pochi passi finisce alta sopra la traversa.

Brescia vicinissimo al tris al 65’: Oliveri scivola, Besaggio recupera e si invola verso la porta, Fulignati si supera e con la punta delle dita manda in angolo tenendo in vita i suoi.

I due nuovi ingressi in casa ospite vanno vicini al bersaglio grosso quando siamo al 69': Bjarnason serve silla corsa Olzer che col sinistro fa partire un diangonale che finisce fuori di pochissimo.

Ci prova il Catanzaro quando siamo al 78': punizione di Vandeputte, sponda di Iemmello per Donnarumma che da pochi passi impatta bene ma appoggia comodamente nella braccia di Lezzerini nell'assalto finale dei padroni di casa.

Dopo un assalto finale a tratti sterile, sull'ultimo calcio d'angolo della gara quando il cronometro segna il 97', Oliveri fa la sponda per Donnarumma che buca Lezzerini e regala i tempi supplementari ai suoi. Terzo gol stagionale per l'ex di turno, indubbiamente il più importante della stagione.

Tempi supplementari

Doppia occasione per il Brescia al 95’: prima Dickmann decide di fare tutto da solo e, dopo un ottimo spunto in solitaria, da sinistra si accentra e cerca la soluzione di potenza, Fulignati smanaccia in angolo. Sugli sviluppi dello stesso Bertagnoli prova la botta potente da dentro l’area, Scognamillo si immola e salva il pari.

Passa il Catanzaro al 105’ con Brignola: Iemmello riceve e crossa sul secondo palo per il compagno che col sinistro al volo vincente batte Lezzerini e fa esplodere il “Ceravolo”.

Al 107' Scognamillo va vicinissimo al gol del 4-2 ma Lezzerini si oppone mandando in angolo. Contropiede dei padroni di casa, Stoppa allarga per il difensore che a tu per tu contro l'estremo difensore ospite tenta di sorprenderlo sotto le gambe, l'ex Venezia salva i suoi.

Ospiti vicinissimi al pari al 108' ma Fulignati si supera e mantiene il vantaggio. Cistana scodella in mezzo, sponda per Bisoli che di prima gira verso la porta, l'ex Palermo con un ottimo riflesso mantiene il vantaggio e la qualificazione.

Al 119' Olzer si divora il gol del pari: l'attaccante vince il duello contro Antonini e supera Sala sull'uscita ma poi spara altissimo a porta vuota strozzando l'urlo in gola del settore ospiti che poteva riaprire il match.

Iemmello chiude il match al 122'. Contropiede dei padroni di casa orchestrato da Donnarumma che serve Immello che decide di affondare e batte con uno scavetto Lezzerini regalando ai suoi la semifinale contro la Cremonese.

Il tabellino

CATANZARO (4-4-2): Fulignati (118' Sala); Scognamillo, Brighenti, Antonini, Veroli (61' Oliveri); Sounas (71' Stoppa), Pontisso (71' Verna), Petriccione, Vandeputte (82' Brignola); Iemmello, Biasci (71' Donnarumma).

: Vincenzo Vivarini: Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera (67' Van De Looi), Besaggio (79' Bertagnoli); Galazzi (99' Nuamah), Bianchi [67' Bjarnason (85' Papetti)]; Moncini (67' Olzer).: Rolando Maran: 8’ Galazzi (B), 26’ e 122' Iemmello (C), 52' Moncini (B), 97' Donnarumma (C), 105' Brignola (C): Scognamillo (C), Moncini (B), Iemmello (C): Simone Sozza di Seregno