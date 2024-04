Serie B, ecco i primi verdetti: Parma ad un passo dalla A, il Lecco torna in C

Sono i due anticipi del venerdì sera ad aprire il 35º turno di Serie B. Nella sfida al vertice fra Venezia e Cremonese sono i padroni di casa a spuntarla con una rimonta dopo l’iniziale vantaggio di Vazquez al 24’, prima Gytkjaer al 48’ e poi Bjarkason al 76’, regalano tre punti pesantissimi ai lagunari che ora credono nel secondo posto con 67 lunghezze, i lombardi invece dicono addio alle speranze di promozione diretta e sentono il fiato sul collo del Catanzaro restando fermi a 60 punti. I calabresi pareggiano 2-2 a Pisa in una sfida bellissima. I giallorossi la sbloccano con Pontisso al 2’ e raddoppiano con Ambrosino al 63’ ma Moreo al 74’ e Marin all’81’ con deviazione fissano il pari finale. Con questo punto il Catanzaro accorcia sulla Cremonese con 57 punti e centra con matematica certezza l’obiettivo playoff, per i toscani invece la zona promozione resta a soli X punti.

La capolista Parma inaugura il sabato con tre punti che profumano di Serie A, il 4-0 rifilato al Lecco, infatti, porta gli emiliani ad un passo dalla massima serie. Sugli scudi Bernabé, autore di una doppietta (15’ e 31’), mentre le altre due reti portano le firme di Mihaila (22’) e Camara (88’). Con questi tre punti Pecchia sale a quota 73 e, in caso di vittoria nel prossimo turno e non vittoria del Venezia, sarà promozione. Per il Lecco, invece, arriva la matematica retrocessione in Serie C dopo un solo anno di B, in un match che è sembrato la cronaca di un crollo annunciato. In zona salvezza, invece, punti pesantissimi per l’Ascoli che si impone 1-0 sulla Ternana grazie alla rete di Botterghin al 90’. Carrera esce per la prima volta dalla zona playout e sale a quota 37, raggiungendo proprio gli umbri. Torna alla vittoria il Modena che si impone 1-0 sul Sudtirol grazie a Zaro che al 67’ buca Poluzzi e fa esultare l’ex di turno Bisoli. Gli emiliani agguantano proprio gli altoatesini a quota 43 e ora sperano nei playoff. Termina a reti inviolate invece la sfida fra Brescia e Spezia, in una sfida nella quale è la ripresa ad essere decisamente più divertente: Bisoli prima e Kouda poi, infatti, centrano una traversa a testa e rischiano di portare a casa il bottino pieno. Un punto a testa che, però, non serve a nessuna delle due, con i lombardi che restano in zona playoff con 47 punti, mentre i liguri ne hanno dieci in meno e restano fermi in zona calda.

Il Como impatta 1-1 a “Marassi” contro la Sampdoria e stacca al secondo posto il Venezia. La gara si infiamma nella ripresa, con i padroni di casa che passano con Borini al 66’ ma vengono ripresi da Cutrone all’82’. Un punto a testa che fa salire i lombardi a quota 68, mentre i liguri arrivano a 46, riuscendo a mantenere l’ultimo piazzamento playoff. Cade per la prima volta nell’era Mignani il Palermo che si fa rimontare dalla Reggiana. 2-1 il finale al “Barbera” con la gara che viene sbloccata da Brunori al 35’ ma nella ripresa Portanova al 52’ e Rozzio al 66’ la ribaltano e fanno un regalo a Nesta che vale la salvezza. Gli emiliani, infatti, con questi tre punti salgono a quota 43, mentre i padroni di casa restano fermi a 52, al sesto posto che vale comunque i playoff.

Il Cosenza vince la sfida salvezza contro il Bari – che chiude in dieci per il rosso a Bellomo all’83’ – e ipoteca la salvezza, facendo sprofondare i pugliesi. Finisce 4-1 per i calabresi grazie alle reti di Mazzocchi al 5’, Tutino al 17’, Calò al 79' e Forte all’88’, mentre per gli ospiti ad accorciare era stato Nastri al 44’. Seconda vittoria consecutiva per i padroni di casa che salgono a quota 42 e mettono un macigno sulla salvezza, mentre i pugliesi restano fermi a quota 36 e, finisse oggi il campionato, sarebbero retrocessi in C. Termina 1-1, invece, la sfida fra Cittadella e FeralpiSalò, con Pietrelli che al 94’ risponde all’iniziale vantaggio di Carissoni al 21. I padroni di casa restano a ridosso della zona playoff con 45 punti, per i lombardi, invece, i punti diventano 32, con la salvezza che dista cinque lunghezze a quando mancano tre gare al termine del campionato.

Risultati 35ª giornata

Pisa-Catanzaro 2-2

Venezia-Cremonese 2-1

Brescia-Spezia 0-0

Modena-Sudtirol 1-0

Parma-Lecco 4-0

Ternana-Ascoli 0-1

Cittadella-FeralpiSalò 1-1

Cosenza-Bari 4-1

Palermo-Reggiana 1-2

Sampdoria-Como 1-1

Classifica

Parma 73 punti

Como 68

Venezia 67

Cremonese 60

Catanzaro 57

Palermo 52

Brescia 47

Sampdoria 46 (-2 punti di penalizzazione)

Pisa 45

Cittadella 45

Sudtirol 43

Modena 43

Reggiana 43

Cosenza 42

Ascoli 37

Ternana 37

Spezia 37

Bari 36

FeralpiSalò 32

Lecco 26

Prossimo turno

Cremonese-Pisa

Ascoli-Cosenza

Catanzaro-Venezia

Como-Cittadella

Spezia-Palermo

Sudtirol-Ternana

Bari-Parma

FeralpiSalò-Brescia

Lecco-Sampdoria

Reggiana-Modena