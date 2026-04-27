Serie C, le squadre promosse in B e quelle che giocheranno i playoff

Sono terminati i tre campionati italiani di Serie C (la regular season). Vediamo com'è andata a finire con le squadre che hanno festeggiato l'ambita promozione in Serie B e quelle che, invece, parteciperanno alle fasi di playoff, giocandosi l'ultimo posto in palio per la serie cadetta. Oltre, ovviamente, ai responsi negativi, con i club retrocessi nei Dilettanti. Domenica 3 maggio è in programma il primo turno dei playoff, che termineranno con la finale il 2 e 7 giugno. I playout, invece, sono in programma il 9 e 16 maggio.

Quali sono le squadre promosse in B

Nel girone A il Vicenza ha dominato, dall'inizio alla fine, ottenendo la promozione con ben sei turni di anticipo. La squadra allenata da Fabio Gallo ha chiuso il campionato con 89 punti, staccando di venti punti l'Union Brescia allenata da Eugenio Corini. La squadra lombarda disputerà i playoff dal secondo turno della fase nazionale. Sale al terzo posto in extremis il Renate, che sul filo di lana supera il Lecco. Retrocedono nei Dilettanti Triestina, Virtus Verona e Pro Patria. Primo turno fase a gironi: Trento-Giana Erminio, Cittadella-Arzignano, Lumezzane-Alcione Milano. Accede direttamente al secondo turno della fase a gironi il Lecco. Il Renate approda alla fase nazionale. Secondo turno fase nazionale: Union Brescia.

Il girone B ha visto trionfare l'Arezzo con 80 punti in classifica, seguito a tre punti dall'Ascoli. Per i toscani guidati da Cristian Bucchi è un ritorno dopo 19 anni nel campionato cadetto. Si segnala il quinto posto della Juventus Next Gen, miglior risultato della compagine bianconera da quando è nata. Retrocesso il Pontedera. Vediamo come andrà nei playoff. Nel primo turno della fase a gironi assisteremo a questi scontri: Juventus Next Gen-Vis Pesaro, Pianese-Ternana, Pineto-Gubbio. Nel secondo turno della fase a gironi enterà Campobasso. Il Ravenna subentrerà nel primo turno della fase nazionale mentre l'Ascoli entrerà in campo nel secondo turno del nazionale.

Il girone C ha visto il trionfo del Benevento con 82 punti, dodici in più rispetto al Catania (70). Al terzo punto (a quota 69) il Catania. La squadra campana allenata da Antonio Floro Flores ha conquistato la B con tre giornate di anticipo. L'Atalanta Under 23 si è presa all'ultimo posto per disputare i playoff. Retrocedono direttamente in Serie D Foggia, Siracusa e Trapani. Vediamo la situazione nei playoff. Queste le partite del primo turno della fase a gironi: Casertana-Atalanta U23, Crotone-Audace Cerignola, Monopoli-Casarano.

Nel secondo turno della fase a gironi scenderà in campo il Cosenza. Nel primo turno della fase nazionale giocheranno Salernitana e Potenza (vincitore Coppa Italia). Nel secondo turno della fase nazionale vedremo impegnato il Catania.