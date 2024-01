La Lazio supera il Lecce all'Olimpico: basta un gol di Felipe Anderson

La Lazio vince (1-0) all'Olimpico contro il Lecce, nel lunch match della domenica valido per il 20° turno di Serie A.

Quarta vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Maurizio Sarri, che prosegue il momento positivo dopo il successo nel derby di Coppa Italia. Primo tempo con poche emozioni, la Lazio è troppo prevedibile senza un riferimento centrale. I salentini, ben messi in campo hanno l'occasione migliore con Kaba. Il match si sblocca al 58' grazie a Felipe Anderson, che su assist di Luis Alberto, trafigge Falcone. I giallorossi hanno una grande occasione con Krstovic, che di testa non trova la porta. Nei minuti finali la Lazio amministra il vantaggio e porta a casa altri tre punti preziosi.

Con questa vittoria i biancocelesti salgono a quota 33, entrando in piena zona Champions. Ora Immobile e compagni sono al quarto posto, insieme alla Fiorentina. I salentini restano a 21 punti. La squadra di Sarri sarà impegnata contro l'Inter in Supercoppa italiana (venerdì 19 gennaio alle ore 20.00). Il Lecce ospiterà la Juventus al Via del Mare (domenica 21 gennaio alle ore 20.45).

La partita

Sarri recupera Provedel e Luis Alberto, parte dalla panhina Immobile. In difesa spazio a Marusic e Pellegrini terzini, coppia centrale Patric e Gila. Completano il centrocampo Guendouzi e Rovella. Felipe Anderson falso nove, ai suoi lati Isaksen e Zaccagni.

Modulo speculare per D'Aversa. Tra i pali Falcone, sulle fasce Gendrey e Gallo, centrali Baschitotto e Pongracic. Centrocampo a tre con Ramadani, affiancato da Kaba e Gonzalez. In attacco gioca Krstovic con gli esterni d'attacco Almqvist e Oudin.

Primo tempo

L'avvio è equilibrato. Al 12' si fa vedere il Lecce. Oudin verticalizza per il taglio di Krstovic, che conclude in porta trovando pronto Provedel. La Lazio risponde subito. Isaksen, servito a rimorchio da Luis Alberto, conclude in porta di punta. Falcone si oppone. Problemi alla spalla per Patric, al suo posto entra Romagnoli. Si prosegue su ritmi bassi con tanti errori di misura da parte di entrambe le squadre. Al 33' ospiti pericolosi. Almqvist attacca la profondità e crossa in mezzo, svirgola Oudin, ci arriva Kaba che calcia sul primo palo. Si oppone Provedel. Sul corner seguente svetta più in alto di tutti Pongracic, la palla finisce a lato. Il primo tempo finisce senza reti.

Secondo tempo

Nella ripresa Sarri si gioca subito la carta Pedro, al posto di Isaksen. Al 51' ci prova l'ex Barcellona con un bolide da fuori area, alto sopra la traversa. I biancocelesti insistono. Luis Alberto inventa per Zaccagni, destro a giro sopra la traversa. Il gol è nell'area. Ancora lo spagnolo rifinisce per Felipe Anderson che prende la mira e batte Falcone con un tiro potente. Il Lecce prova a reagire. Al 67' Almqvist sfonda a destra e crossa in area per Krstovic. Tutto solo il montenegrino mette incredibilmente a lato. La squadra di D'Aversa prova il tutto per tutto con Strefezza e Piccoli in campo.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Patric (23' Romagnoli), Gila, Pellegrini (65' Lazzari); Guendouzi, Rovella, Luis Alberto (65' Vecino); Isaksen (46' Pedro), Felipe Anderson, Zaccagni (79' Immobile). Allenatore: Maurizio Sarri

LECCE (4-3-3) - Falcone; Gendrey (57' Venuti), Baschirotto, Pongracic, Gallo (85' Dorgu); Kaba (72' Blin), Ramadani, Gonzalez (72' Strefezza); Almqvist, Krstovic, Oudin (86' Piccoli). Allenatore: Roberto D'Aversa

Marcatori: Felipe Anderson (La) 58'

Ammoniti: Zaccagni (La), Gendrey (Le), Venuti (Le), Guendouzi (La), Ramadani (Le), Vecino (La), Immobile (La), Pongracic (Le)

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno)