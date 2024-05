Serie A, la salvezza si gioca all'ultima giornata: tutte le possibili combinazioni

La lotta salvezza è ancora incertissima in Serie A. Quando manca una sola giornata al termine del campionato non è ancora arrivato l'ultimo verdetto per la retrocessione.

Il Cagliari di Ranieri ha ufficialmente raggiunto la salvezza grazie alla vittoria in trasferta contro il Sassuolo, che viene condannato aritmeticamente alla retrocessione. I neroverdi tornano in B insieme alla Salernitana dopo 11 anni di A consecutivi. In attesa del match delle 18 di oggi tra Salernitana e Verona, se gli scaligeri dovessero vincere all'Arechi sarebbero aritmeticamente salvi e le contendenti rimarrebbero solo tre: Frosinone, Empoli e Udinese.

Il Frosinone ha trovato i tre punti a Monza grazie al gol di Cheddira, facendo un bel balzo in avanti (35 punti) L'Empoli invece pareggia 1-1 in Friuli contro l'Udinese, al termine di una partita infinita decisa dai rigori di Niang e Samardzic. La squadra di Cannavaro si porta a 34 punti, i toscani restano indietro a 33.

Insomma tutto resta incertissimo. Non è da escludere tuttavia, l'ipotesi di uno spareggio: il regolamento lo prevede in caso di arrivo a pari punti al 18° posto di due o più squadre. Se fossero tre (cosa ancora possibile), a giocarsi la salvezza in uno scontro su 180' sarebbero le due messe peggio nella classifica avulsa.

La classifica

Frosinone 35

Verona 34*

Udinese 34

Empoli 33

*= una partita in meno

Il calendario dell'ultima giornata

Frosinone-Udinese

Empoli-Roma

Verona-Inter

Il Verona si salva se...

La squadra di Baroni può chiudere i conti già oggi, battendo la Salernitana già retrocessa. servono due punti per essere certo della salvezza: con un successo tra Salernitana e Inter, oppure con due pareggi, è fatta. In caso di doppia sconfitta sarebbe comunque salvo se l'Empoli dovesse perdere con la Roma, ma anche se i toscani pareggiassero e l'Udinese perdesse a Frosinone: eviterebbe infatti lo spareggio grazie alla miglior classifica avulsa.

Il Frosinone si salva se...

La squadra di Di Francesco è quella messa meglio in classifica. Per conquistare la salvezza ai ciociari basterà pareggiare nello scontro diretto casalingo con l'Udinese. Potrebbe salvarsi anche in caso di ko se l'Empoli non dovesse battere la Roma.

L'Udinese si salva se...

Per essere certi della salvezza i friulani devono battere il Frosinone. In caso di pareggio dovrebbe sperare nella mancata vittoria dell'Empoli con la Roma, in caso di sconfitta solo un ko dei toscani garantirebbe l'aritmetica salvezza.

L'Empoli si salva se...

Per salvarsi i toscani devono battere la Roma. I tre punti contro i giallorossi, in virtù dello scontro diretto tra Frosinone e Udinese, sarebbero per altro sicuramente sufficienti a staccare il pass salvezza.

Si va allo spareggio se...

Sono due gli scenari possibili per la disputa dello spareggio: a quota 34 con due tra Empoli, Udinese o Verona (oppure tutte e tre, in quel caso andrebbero allo spareggio le due messe peggio nella classifica avulsa, quindi Udinese ed Empoli). A quota 35 con Frosinone e Verona, quindi nel caso in cui gli scaligeri dovessero fare solo un punto tra Salernitana e Inter, con doppia vittoria di Udinese ed Empoli all'ultima giornata.

Da questa stagione, al contrario di quanto avvenuto un anno fa tra Spezia e Verona,si disputa sui 180', con il match di ritorno in casa della squadra messa meglio nella classifica avulsa.