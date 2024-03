Serie A, ora è ufficiale: Milan-Inter si giocherà di lunedì sera

Il derby tra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi, valevole per la 33esima giornata di Serie A, non si disputerà domenica 21 aprile ma lunedì 22 aprile alle ore 20:45. Monday night, dunque, per la stracittadina meneghina che potrebbe anche valere la matematica assegnazione dello scudetto ai nerazzurri, che vantano ad oggi 14 punti di vantaggio sui cugini rossoneri. La Lega Serie A ha dunque accolto la richiesta del Milan di disputare il derby di lunedì sera avendo il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma di Daniele De Rossi giovedì 18 aprile. Anche i giallorossi giocheranno lunedì 22 aprile in casa contro il Bologna di Thiago Motta. Non solo visto che sabato 6 aprile alle ore 18 si giocherà il derby di Roma mentre quello di Torino, 32esima giornata, si giocherà sabato 13 aprile alle ore 18.

Derby scudetto?

Come detto ormai da settimane, il derby potrebbe consegnare ufficialmente lo scudetto e dunque anche la seconda stella all'Inter ma prima di questa data si dovranno incastrare altri risultati con i nerazzurri impegnati contro Empoli, Udinese a domicilio e Cagliari, con il Milan che invece se la vedrà contro Fiorentina, al Franchi, in casa contro il Lecce e in trasferta contro il pericolante Sassuolo. Sarà inoltre la prima volta nella storia che la Stracittadina di Milano si giocherà di lunedì sera, negli anni questa Stracittadina si è giocata oltre al sabato e alla domenica anche di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì tra campionato, coppe nazionali e coppe europee. Quello del 22 aprile 2024, dunque, entrerà di diritto nella storia come primo derby meneghino disputato di lunedì, unico giorno che ancora manca a referto. La festa scudetto dei nerazzurri potrebbe dunque concretizzarsi nella serata di lunedì 22 aprile anche se bisognerà vedere i risultati della 30esima, 31esima e 32esima giornata di entrambe le squadre con i nerazzurri che devono mettere insieme 14 punti per ottenere la matematica senza guardare ai risultati dei cugini.

Ecco gli altri anticipi e posticipi dalla 31esima alla 33esima giornata di Serie A.

31ª GIORNATA

05/04/2024 Venerdì 20.45 SALERNITANA-SASSUOLO

06/04/2024 Sabato 15.00 MILAN-LECCE

06/04/2024 Sabato 18.00 ROMA-LAZIO

06/04/2024 Sabato 20.45 EMPOLI-TORINO

07/04/2024 Domenica 12.30 FROSINONE-BOLOGNA

07/04/2024 Domenica 15.00 MONZA-NAPOLI

07/04/2024 Domenica 18.00 CAGLIARI-ATALANTA

07/04/2024 Domenica 18.00 HELLAS VERONA-GENOA

07/04/2024 Domenica 20.45 JUVENTUS-FIORENTINA

08/04/2024 Lunedì 20.45 UDINESE-INTER

32ª GIORNATA

12/04/2024 Venerdì 20.45 LAZIO−SALERNITANA

13/04/2024 Sabato 15.00 LECCE−EMPOLI

13/04/2024 Sabato 18.00 TORINO−JUVENTUS

13/04/2024 Sabato 20.45 BOLOGNA−MONZA

14/04/2024 Domenica 12.30 NAPOLI−FROSINONE

14/04/2024 Domenica 15.00 SASSUOLO−MILAN

14/04/2024 Domenica 18.00 UDINESE−ROMA

14/04/2024 Domenica 20.45 INTER−CAGLIARI

15/04/2024 Lunedì 18.30 FIORENTINA−GENOA

15/04/2024 Lunedì 20.45 ATALANTA−HELLAS VERONA

33ª GIORNATA

19/04/2024 Venerdì 18.30 GENOA−LAZIO

19/04/2024 Venerdì 20.45 CAGLIARI-JUVENTUS

20/04/2024 Sabato 18.00 EMPOLI−NAPOLI

20/04/2024 Sabato 20.45 HELLAS VERONA−UDINESE

21/04/2024 Domenica 12.30 SASSUOLO−LECCE

21/04/2024 Domenica 15.00 TORINO−FROSINONE

21/04/2024 Domenica 18.00 SALERNITANA−FIORENTINA

21/04/2024 Domenica 20.45 MONZA−ATALANTA

22/04/2024 Lunedì 18.30 ROMA−BOLOGNA

22/04/2024 Lunedì 20.45 MILAN−INTER