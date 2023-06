Serse Cosmi insulta Xavi sui social: "Stai zitto, cog****e!"

Non ha evidentemente gradito una dichiarazione di Xavi, con l'attuale allenatore del Barcellona che ha apertamente criticato Josè Mourinho per le polemiche successive alla finale di Europa League. E non ha nascosto il suo dissenso, dando letteralmente del cog****e all'ex-centrocampista spagnolo sui social network. Serse Cosmi è sempre stato un uomo passionale, senza mezze misure e poco incline alla diplomazia. L'allenatore che in Serie A ha guidato Udinese, Siena, Livorno, Lecce e (soprattutto) Perugia è del resto tifoso della Roma e in passato ha dichiarato di aver avuto per anni una figurina di Francesco Totti nel portafoglio. E la sua reazione, per quanto tracimata in un vero e proprio insulto, è forse rappresentativa della delusione vissuta dalla tifoseria romanista.

Tutto è iniziato nei giorni scorsi, a seguito della finalissima di Europa League che ha visto il Siviglia battere ai rigori la Roma di Mourinho. Nel mirino del mister portoghese e dei supporter capitolini era però finita la direzione di gara dell'arbitro Anthony Taylor, reputata non all'altezza. L'Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Mourinho (che potrebbe rischiare a quanto sembra quattro giornate di stop, dopo esser stato accusato di aver atteso ed insultato la terna arbitrale anche nel parcheggio della "Puskas Arena" di Budapest) ed un'inchiesta nei confronti di entrambe le squadre, per la condotta delle rispettive tifoserie. E sulla questione è in un secondo momento intervenuto anche Xavi: che il tecnico del Barcellona non ami particolarmente Mourinho è risaputo, anche alla luce dei contrasti emersi quando il mister lusitano allenava il Real Madrid ed aveva proprio nei "blaugrana" i rivali più temibili.