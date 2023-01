Rallentamenti durante Inter-Napoli: ira degli utenti contro Dazn

Anno nuovo ma vecchi problemi per i fruitori della pay-tv Dazn, che oggi non hanno potuto seguire la partita Inter-Napoli, big match della giornata alla ripresa del campionato di calcio dopo lo stop di quasi due mesi per i mondiali e le feste natalizie. Sono tantissimi i messaggi infuriati da parte degli utenti che non hanno potuto seguire la partita. Tra loro, anche nomi illustri come Aldo Serena, che ha sfogato la sua rabbia su Twitter, facendosi portavoce di migliaia di abbonati infuriati, anche alla luce dei nuovi rincari della piattaforma.

" Cari dirigenti di #Dazn mi volete fare vedere #InterNapoli, avete anche aumentato i prezzi senza aumentare la capacità di ricezione degli abbonati. Aspettavo la Serie A. Di #CremoneseJuventus ho visto solo gli ultimi 20 minuti ed ora sono qui che vedo la foto di Dzeko fissa ", ha scritto il giornalista sportivo.

Identico il senso del messaggio lasciato da Riccardo Cucchi, un altro illustre esponente del giornalismo sportivo in Italia, che ha lasciato le sue rimostranze contro la piattaforma Dazn sui social: " Sapeste quanto sono dispiaciuto io... #Dazn #InterNapoli ". Le sue parole sono a commento della classica schermata di errore che compare quando la piattaforma non è in grado di elaborare le richieste degli utenti e presenta un'immagine fissa o, addirittura, la schermata nera.

Il disservizio è durato per quasi tutto il primo tempo, fino a circa il 35esimo minuto. Almeno, così è stato per i più fortunati, che sono comunque riusciti a vedere almeno tutto il secondo tempo. Ma questo non è comunque stato sufficiente per calmare gli animi di chi, giustamente, recrimina di aver pagato l'abbonamento intero e che per questo pretende di poter fruire interamente del servizio. Molti propongono di sabotare Dazn con annullamenti di massa del servizio ma essendo questo l'unico modo, al momento, per seguire la Serie A, la maggior parte preferisce subire il disservizio nella speranza che, prima o poi, tutto si risolva.