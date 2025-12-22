Supercoppa, le pagelle di Napoli-Bologna: Neres e Hojlund stellari, Ravaglia non basta

Un Napoli preciso e cinico quanto basta riesce a portare a casa per 2-0 la Supercoppa italiana vincendo quasi tutti i duelli individuali nella finale contro il Bologna. L’undici di Antonio Conte trova in David Neres e Rasmus Hojlund le stelle più brillanti mentre la gran partita del portiere felsineo non basta a tenere in partita la squadra di Italiano. Ecco come si sono comportati i protagonisti della netta vittoria dei campioni d’Italia in Arabia Saudita.

NAPOLI (3-4-2-1)

Vanja Milinkovic-Savic 6 – L’ex portiere del Torino vive un primo tempo di tutto riposo, sporcandosi a malapena i guantoni. Il serbo risponde presente quando il Bologna riesce ad arrivare dalle sue parti.

Giovanni Di Lorenzo 6 – Considerato che l’attacco rossoblu non lo costringe agli straordinari, le puntate offensive dell’azzurro sono tanto prevedibili quanto efficaci.

Amir Rrahmani 6 – Il centrale albanese non parte benissimo ma riesce a ricomporsi in fretta dopo il contatto sospetto con Cambiaghi. Per il resto, prestazione senza troppe sbavature.

Juan Jesus 6 – Gara non particolarmente complicata per il brasiliano, che, comunque, se la cava egregiamente, tenendo sotto controllo i guizzanti avanti rossoblu.

Dall'83' Alessandro Buongiorno s.v.

Matteo Politano 5,5 – Si vede pochissimo in campo ma resta da capire se sia colpa di uno stato di forma non perfetto o se stia rispondendo alle richieste di Conte.

Stanislav Lobotka 6,5 – Il polacco è l’anima e il cuore della mediana napoletana: anche se spesso non lo senti nominare in telecronaca, nel suo ruolo di ispiratore e collante è insostituibile.

Scott McTominay 6,5 – Non è brillante come in altre occasioni ma lo scozzese sa sempre trovare il modo di rendersi pericoloso. Nel finale di partita prova ad esprimere le sue doti acrobatiche ma non è fortunato.

Leonardo Spinazzola 6,5 – Riesce a fare buone cose in entrambe le fasi ma, quando trova spazi per scatenare la sua corsa, sono guai per tutti. Fare gol non è il suo mestiere ma va bene anche così.

Dal 68’ Noa Lang 6 – Quando l’olandese entra in campo, la partita ha già detto più o meno tutto quel che doveva dire. Il suo lo fa sempre, anche se solo a sprazzi.

David Neres 8 – Il momento del brasiliano è di quelli speciali. Vedendolo spadroneggiare sulla fascia non si capisce come abbia fatto a rimanere così tanto in panchina. La doppietta che regala la Supercoppa al Napoli è opera di un giocatore cui in questo momento riesce tutto bene.

Dal 78' Pasquale Mazzocchi s.v.

Eljif Elmas 6,5 – La classe e la flessibilità non gli mancano di sicuro e in campo si vede assai. Se il macedone si spegne un po’ davanti alla porta, quando si tratta di combinare con Neres e Hojlund il suo contributo è sempre prezioso.

Dal 68’ Miguel Gutierrez 6 – Anche se il Bologna prova disperatamente a riaprire la partita, lo spagnolo riesce a serrare i ranghi quanto basta per condurre la barca partenopea in porto.

Rasmus Hojlund 7 – Dopo quel che ha fatto contro il Milan, comprensibile che il danese sia guardato a vista dai centrali del Bologna. Se ha poco spazio per attaccare, risponde fornendo palloni d’oro ai compagni di reparto.

Antonio Conte 7 – Il suo Napoli ha la forza interiore di reggere ai primi minuti furibondi del Bologna e spingere quanto basta per approfittare di ogni piccolo errore. Considerato come abbia dominato ogni duello individuale, il 2-0 è un risultato un po’ bugiardo.

BOLOGNA (4-2-3-1)

Federico Ravaglia 7 – Il portiere felsineo dà una sicurezza assoluta ai compagni di reparto per la sua capacità di rimanere sempre concentrato nelle occasioni chiave. Incolpevole sulla prima rete di Neres, evidente il suo errore sul raddoppio del brasiliano.

Emil Holm 6 – Ordinato, preciso nel seguire le indicazioni di Lucumì in difesa. Nel secondo tempo si fa vedere con più insistenza in avanti, facendo discretamente.

Torbjorn Heggem 4,5 – Bruttissimo l’errore commesso dal norvegese sullo scatto di Hojlund: in un’altra occasione, avrebbe rischiato il rosso diretto.

Jhon Lucumí 7 – Senza di lui, la difesa del Bologna perderebbe del tutto le misure. Il tempismo delle chiusure del colombiano è perfetto, meno impeccabile sull’azione del raddoppio di Neres.

Juan Miranda 6 – Partita disciplinata, attenta, con alcune chiusure importanti ma sicuramente la mancanza della sua spinta si fa sentire non poco.

Lewis Ferguson 6 – Che non stia vivendo il suo momento migliore è ormai abbastanza chiaro ma il primo tempo dello scozzese è piuttosto opaco. Tutt’altra storia nella ripresa, dove gli manca solo un pizzico di cinismo sotto porta.

Dal 68’ Thijs Dallinga 6 – Italiano gli chiede un mezzo miracolo, ovvero riaprire una partita che sembra aver già dato i suoi verdetti. L’olandese ci prova ma non è serata per nessuno.

Tommaso Pobega 5 – L’ex milanista non ha un compito per niente invidiabile, visto che deve vedersela con alcuni pessimi clienti. Sicuramente avrebbe potuto fare di meglio e di più.

Riccardo Orsolini 6 – Dopo un primo tempo molto anonimo, l’avanti azzurro riesce finalmente a farsi vedere nell’area partenopea ma senza quel cinismo che servirebbe per riaprire la partita.

Dall'80' Benjamin Dominguez s.v.

Jens Odgaard 6 – Quando ha spazio per esprimersi, il laterale danese sarebbe anche in grado di impensierire la retroguardia partenopea ma sono occasioni che non gli capitano spesso.

Dal 46’ Nicola Moro 6 – Non male l’impatto sulla partita appena entrato in campo ma il Napoli gli prende le misure in pochi minuti, facendolo soffrire non poco.

Nicolò Cambiaghi 6 – In avanti si vede poco o niente ma la buona volontà non gli manca, specialmente quando si tratta di dare una mano in copertura.

Dal 68’ Jonathan Rowe 6 – La buona volontà all’inglese non manca di sicuro ma ha la sfortuna di entrare in campo quando quasi tutti i suoi compagni hanno finito la benzina.

Santiago Castro 6 – L’ordine ricevuto da Italiano è lo stesso della semifinale con l’Inter: tanta corsa e tanta pressione per complicare la costruzione del Napoli. L’argentino si sacrifica tanto ma di palloni giocabili in avanti ne vede proprio pochi.

Dall'80' Ciro Immobile s.v.

Vincenzo Italiano 5 – Coraggiosa l’idea di pressare subito a tutto campo il Napoli ma l’ex tecnico viola esce sconfitto dallo scontro tattico con Conte. Nonostante la doccia gelata del 2-0, ripresa più convincente ma la differenza nei confronti dei partenopei è comunque evidente.

Andrea Colombo 6 (arbitro) – Il fischietto comasco non è sempre perfetto ed alcune decisioni, come il giallo ad Heggem sulla fuga di Hojlund, sembrano discutibili. Per il resto, discreta prestazione senza infamia e senza lode.