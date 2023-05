Svolta Sampdoria, la società passa a Radrizzani e Mandredi

La Sampdoria passa ad Andrea Radrizzani e a Matteo Manfredi, attraverso il fondo Gestio Capital, che ha fatto da asset manager dell’intera operazione, insieme ad Aser e QSI come investitori. Il presidente Lanna, il vicepresidente Romei, Panconi e Bosco hanno sottoscritto la bozza d'intesa. Superata, quindi, l’offerta presentata dal finanziere Alessandro Barnaba.

L’attuale patron del Leeds, insieme al socio Manfredi, entrati sulla scena come competitor solo in tempi recenti, hanno convinto il CdA, le banche creditrici e gli advisors (PwC e Banca Lazard) con la loro proposta, giudicata la più congrua relativamente alla ristrutturazione del debito e all’esposizione della Samp nei confronti di alcuni istituti di credito, oltre che di una miriade di creditori a livello locale. I quali, rispetto alla proposta iniziale (che prevedeva un rientro del 35% delle somme a loro dovute), potranno recuperare una cifra ben maggiore, salvando le attività di ciascuno e potendo proseguire le loro attività.

I prossimi passi

L'operazione chiusa in extremis, verrà formalizzata presumibilmente nell’assemblea degli azionisti riuniti in seconda convocazione (la prima, ieri pomeriggio, era andata deserta) nella giornata di lunedì, presso la sede di Corte Lambruschini. Già nelle prossime ore, invece, si attende la ratifica degli accordi con l’attuale patron Massimo Ferrero, azionista di riferimento del club con il 55% delle quote. La prima scadenza da rispettare sarà il pagamento degli stipendi dei tesserati del primo trimestre 2023, da effettuare entro martedì 30 maggio, anche se qui era venuto in aiuto della Samp l’anticipo di una parte del paracadute per le retrocesse concesso dalla Lega nei giorni scorsi. Poi bisognerà dedicarsi all’allestimento della nuova rosa che necessariamente verrà di fatto rivoluzionata, considerando anche i tanti giocatori in prestito presenti nel gruppo attuale, per consentire un’immediata risalita in Serie A.

Chi è Andrea Radrizzani

Nato a Rho nel 1974, Andrea Radrizzani è oggi considerato uno degli imprenditori più influenti nel mondo sportivo. Laureatosi nel 1998 in Pubbliche Relazioni, Radrizzani sale alla ribalta fondando l’agenzia di intermediazione Mp & Silva assieme a Riccardo Silva. Dal 2004 la sua società diventa il principale polo di gestione d’immagine per leghe, federazioni e club sportivi. Liquidata l’agenzia dopo la rilevazione della quota di maggioranza da parte di una cordata cinese, Radrizzani si rimette in gioco nel 2015 fondando Aser Ventures, un gruppo d’investimento specializzato nel settore sportivo. Nello stesso anno Radrizzani fonda Eleven Sports, noto servizio di streaming sportivo e infine nel 2017 rileva la quota di maggioranza del club inglese del Leeds da Massimo Cellino.

Dal 2015 in avanti, la figura di Radrizzani diventa sempre più influente nel mondo dello sport. Eleven Sports si è affermata come piattaforma centrale per lo streaming sportivo in molti paesi. Il successo degli ultimi anni ha permesso a DAZN di acquistare Eleven Sports, facendo rientrare Aser Ventures come padrona del 5% delle quote societarie. Entusiasmante la sua esperienza nel calcio inglese alla guida del Leeds, affidando la risalita dello storico club al Loco Marcelo Bielsa. Da allora, i Whites conquistano una storica promozione in Premier League e crescono esponenzialmente a livello mediatico e di capitale. Quest'anno però arriva la retrocessione in Championship. I rumors di una cessione della società sono sempre più insistenti, ancora di più dopo l'acquisto della Samp da parte di Radrizzani.